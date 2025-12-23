Con más de 80 destinos de ruta directa, Avianca Cargo cierra 2025 con un aumento en sus frecuencias que han incentivado la movilización de mercancías en todo el continente e, incluso hacia otras regiones como Europa y Asia.
En entrevista con Valora Analitik, Diogo Elias, CEO de la compañía, y Juan Correa, vicepresidente Comercial, hablaron sobre el crecimiento en la flota, las nuevas alianzas con otras aerolíneas que han permitido ampliar el alcance de su operación, y los retos que se vienen para 2026 todavía bajo el contexto arancelario.
¿Cómo cierran el 2025?
Cerramos el 2025 reafirmando la posición estratégica de Avianca Cargo en Latinoamérica, con avances concretos en modernización y crecimiento operativo. Hoy contamos con una flota renovada de nueve A330 cargueros (seis A330F y tres A330P2F), incluyendo las aeronaves de Avianca Cargo México.
Además, durante el segundo semestre incrementamos nuestras frecuencias 20 %, principalmente en mercados como Ecuador, Colombia, Chile, Centro América y Europa en donde volvimos a operar en el cierre de año con dos frecuencias cargueras a la semana.
Hoy conectamos a más 80 destinos de nuestra red directa y contamos con más de 70 alianzas que nos permiten estar presentes en los principales mercados del mundo. Así mismo ratificamos nuestro liderazgo en el transporte de flores desde Colombia y hacia Estados Unidos, un logro que refleja nuestro compromiso y la consolidación de nuestro proceso de transformación.
¿Cuál es el balance de la carga movilizada este año? ¿Qué sectores y a qué destinos principalmente -tanto en importación como en exportación?
Este ha sido un año de resultados excepcionales en mercados claves como Colombia, Ecuador, Centroamérica y Estados Unidos. Estas operaciones han sido fundamentales para impulsar industrias estratégicas como perecederos, tecnología y farmacéuticos, destacando especialmente el sector floricultor donde alcanzamos un récord histórico de más de 38.000 toneladas transportadas durante las dos temporadas más importantes del año (San Valentín y Madres). Esto representó un crecimiento de más del 8 %, por encima de la industria.
En Norteamérica contamos con más de 65 frecuencias cargueras semanales y nuestro principal mercado es Miami, desde el cual conectamos a más de 25 destinos.
Por su parte, está Ecuador un mercado de gran relevancia y en el cual contamos con 14 frecuencias cargueras a la semana que conectan mercados como Guayaquil y Quito con Europa, Miami y Los Ángeles.
Colombia continúa siendo el centro de nuestra operación y desde la cual contamos con 56 frecuencias cargueras a la semana y las más de 700 frecuencias de pasajeros en las cuales movilizamos y conectamos carga a distintos destinos.
Finalmente, nuestra expansión hacía Europa combina la conectividad directa de pasajeros hacía Madrid, Barcelona, Londres y París.
Entendiendo que las flores son uno de los principales productos de exportación a EE. UU. y que no quedaron exentas de arancel, ¿qué tanto ha impactado esto a la compañía?
La dinámica del mercado en el 2025 tuvo impacto en distintos sectores. Por nuestro lado específicamente en el transporte de flores, se ha enfatizado la necesidad de operar con más agilidad y capacidad de adaptación.
Durante el 2025 Avianca Cargo ha transportado más de 120.000 toneladas de flores desde Ecuador y Colombia hacia Estados Unidos, Europa y Asia, sin duda un mercado de gran relevancia al cual continuamos acompañando con la experiencia y el conocimiento que tenemos.
Ahora bien, el cambio en las dinámicas del mercado ha representado también una oportunidad, en particular en lo referente a las alianzas. Este año lanzamos un acuerdo de colaboración con Amazon Air el cual consiste en utilizar la capacidad de un B767 – 300 el cual viaja a Colombia con productos de e-commerce de Amazon y regresa a Miami con productos perecederos de clientes de Avianca Cargo. Este acuerdo inició con un vuelo por día en abril y ahora contamos con 15 frecuencias a la semana.
¿Cómo se ha comportado estos meses su aliado Avianca Cargo México luego del lanzamiento oficial de la marca en agosto?
México tiene un peso relevante dentro del mapa de carga aérea en Latinoamérica, por lo cual es sin duda una pieza clave de nuestra visión de crecimiento en la región.
Hoy, junto con nuestro aliado Avianca Cargo México, hemos consolidado nuestra presencia operando ocho frecuencias semanales y fortaleciendo la conectividad con Bogotá, Brasil y la costa oeste de los Estados Unidos.
Nuestro principal enfoque continúa siendo acompañar a nuestros clientes en América Latina atendiendo a las necesidades de los mercados que se han fortalecido dado el fenómeno de relocalización de la producción y de las cadenas de suministro.
En esa dinámica, la costa oeste adquiere un valor especial por ser un punto de conexión para recibir, redistribuir y abrir puertas hacia distintos destinos de la región, aprovechando la fortaleza de la red y las sinergias entre mercados.
Actualmente hemos transportado más de 20.000 toneladas desde y hacia México en ocho frecuencias cargueras a la semana. Los productos que más movemos desde este país son tecnología, autopartes y farmacéuticos.
¿Qué tienen para el 2026?
En 2026 nuestro principal objetivo es consolidar el crecimiento que hemos construido a lo largo de esta transformación y que implementamos a partir del segundo semestre del 2025.
Así mismo, continuaremos invirtiendo en fortalecer cuatro frentes: red y flota, infraestructura, tecnología y servicio, con el fin de mantener una operación cada vez más ágil y flexible.
Vemos oportunidades claras hacia adelante, una recuperación de las dinámicas de comercio, el crecimiento continuo del e-commerce y la reconfiguración de cadenas de suministro, con producción más cerca de los mercados finales, que puede traducirse en mayor demanda para Latinoamérica.
El reto es responder a esa dinámica con decisiones precisas sobre dónde ubicar capacidad, cómo optimizar la red y cómo ofrecer soluciones más rápidas y adaptadas a las necesidades de cada cliente.
¿Cómo está actualmente la flota de Avianca Cargo y qué planes tienen ahí para el próximo año?
Este año celebramos la llegada de dos A330 P2F uno que se unió a nuestra flota y el otro a la flota de Avianca Cargo México. Con estas dos aeronaves completamos nueve cargueros A330, una expansión que nos ayuda mejorar el servicio de nuestra red.
Así mismo, potenciamos nuestra capacidad física con más de 70 convenios interlínea y alianzas estratégicas con operadores de alto nivel como Amazon Air, Cathay y Turkish Airlines. Estas colaboraciones han sido clave para expandir de manera ágil nuestra red de rutas, ofreciendo a los clientes una oferta logística mucho más sólida y competitiva.
¿Qué tanta carga mueve los aviones de Avianca que no son cargueros, sino de pasajeros?
Nuestros aviones de pasajeros complementan nuestra red carguera y amplían nuestro alcance hacia los principales destinos. La operación con capacidad en la barriga de los aviones de pasajeros alcanza los 1.400 vuelos semanales en aviones de pasillo único y de doble pasillo.
Contamos con vuelos de pasajeros en Flota Boeing 787-8, aviones de doble pasillo que tienen una capacidad de 10 a 15 toneladas por vuelo y que cubren rutas desde Bogotá hacia Madrid, Barcelona, Londres, París, conectando con San Pablo, Santiago de Chile y Buenos Aires, entre otros. Así mismo tenemos una flota de A320 con una capacidad de hasta 3 toneladas conectando destinos como Los Ángeles, San Salvador, San Pedro Sula y Ciudad de Guatemala.
La capacidad de las barrigas de los aviones de pasajeros representa el 40% del total de nuestra capacidad ofrecida actualmente.
¿Qué retos ven para el próximo año?
Para el 2026, uno de los principales retos será operar en un entorno cada vez más cambiante, marcado por tensiones geopolíticas, ajustes arancelarios y nuevas regulaciones. Además, estamos viendo dinámicas que exigen una respuesta aún más rápida como el crecimiento acelerado del e-commerce, que eleva las expectativas de tiempos, confiabilidad y servicio.
En este contexto, la disrupción no solo representa un desafío también es una oportunidad para generar valor sostenible. Sin importar el entorno regulatorio o de políticas, nuestro compromiso es seguir ofreciendo un servicio de carga confiable y eficiente.