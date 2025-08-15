Reunión entre Trump y Putin para poner fin a guerra con Ucrania concluye sin acuerdos, pero con “avances”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, recibió este viernes a Vladímir Putin, mandatario de Rusia, en Anchorage, capital de Alaska, con el fin de llegar a un acuerdo sobre la guerra en Ucrania. Al final de la reunión, no llegaron a un acuerdo, pero afirmaron un “progreso”.
Según medios de comunicación internacionales, los presidentes lograron avances en su conversación.
No obstante, Putin informó en la rueda de prensa que: “Estamos convencidos de que para que el acuerdo sea duradero debemos eliminar todas las causas iniciales del conflicto. Se deben considerar todas las preocupaciones rusas, un justo balance de seguridad, en Europa y en el mundo entero”.
Y, agrego que: “Naturalmente, la seguridad de Ucrania también se debe asegurar y estamos preparados para trabajar en ello”.
Asimismo, dio a conocer que la próxima reunión será en Moscú, capital de Rusia.
Por su parte, Trump expresó que “no hay acuerdo hasta que haya un acuerdo (…). Tuvimos una reunión sumamente productiva y se acordaron muchos puntos. No lo logramos, pero tenemos muchas posibilidades de lograrlo”.
Destacado: Trump y Putin se reúnen en Alaska para discutir sobre guerra en Ucrania en una cumbre de alto riesgo
Ucrania no fue invitado
Un hecho que llamó la atención fue la decisión de Trump de reunirse primero con Putin. Ante esa situación, el mandatario estadounidense declaró que busca escuchar primero a Rusia para “entender cómo terminar la guerra”, y posteriormente invitar a Volodímir Zelenski a un segundo encuentro.
En relación, Zelenski se refirió afirmando que “Ucrania está dispuesta a trabajar de la forma más productiva posible para poner fin a la guerra, y contamos con una postura firme de Estados Unidos”.