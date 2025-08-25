Rigoberto Urán cambia la bicicleta por las motos: Selló alianza con una reconocida marca

En un país donde el esfuerzo, la pasión y la «berraquera» son motores de cambio, dos grandes de las dos ruedas han decidido unirse para recorrer un camino de progreso. Rigoberto Urán, ícono del ciclismo nacional y una figura pública querida por los colombianos, y AKT Motos, una de las marcas de motocicletas más reconocidas del país, han anunciado una alianza estratégica que, en principio, se extenderá durante un año.
Esta unión se presenta como una convergencia de valores y aspiraciones compartidas: bajo la campaña «Acelera tu progreso», la iniciativa busca celebrar que, tanto la bicicleta como la moto, son símbolos de avance y desarrollo para millones de colombianos. A través de esta colaboración, Rigoberto Urán no solo amplía su recorrido personal, sino que se convierte en la voz de un mensaje que conecta el deporte con la realidad cotidiana de “un país que se mueve sobre dos ruedas”.
«Hay muchas formas de avanzar. La mía siempre ha sido en dos ruedas y ahora poder recorrer Colombia, sus paisajes y descubrir en una AKT nuevas sensaciones me parece una berraquera», expresó Rigoberto Urán, destacando la sinergia entre su pasión por el pedal y la versatilidad de la moto. El ‘Toro de Urrao’ añadió que su identificación con la marca es total: «Me identifico con AKT por ser una marca colombiana, asequible para la gente. Es que usted, con una AKT y ganas, progresa, hermano», expresó.
Por su parte, el gerente general de AKT Motos, Ricardo Molina, subrayó que la alianza con el ciclista va más allá de un acuerdo comercial: «Esta alianza con Rigo no solo representa la unión de dos referentes de las dos ruedas en Colombia, también resume lo que somos como compañía: avanzar, disfrutar el camino y llevar el progreso a cada rincón del país. Y si el progreso va en dos ruedas, es AKT quien lo lleva», afirmó Molina, quien ve en Urán a un representante de millones de colombianos que han encontrado en la movilidad una herramienta de trabajo para superarse.
Un motor de crecimiento y de responsabilidad social
La unión entre Rigoberto Urán y AKT Motos se da en un momento de auge para la industria de las motocicletas en Colombia, un sector que se consolida como un pilar fundamental de la economía y la movilidad.
En este dinámico panorama, AKT Motos ha mantenido una posición de liderazgo. Con 18.234 unidades vendidas en julio y una participación de mercado del 16.2%, la marca se ubica entre las más vendidas, demostrando la confianza de los consumidores. Su modelo AK125NKD EIII, con 8.201 unidades vendidas solo en julio, se mantiene como un referente de ventas. Esta solidez comercial es la base sobre la que se construye la campaña con Rigoberto Urán, que busca fortalecer la conexión emocional con su base de usuarios.
Además del claro objetivo de mercado, la alianza tiene un componente vital de responsabilidad social. La campaña “Mi familia me espera” busca concienciar sobre la seguridad vial. En 2023, los motociclistas representaron el 62% de las muertes en siniestros viales en Colombia, con 5.213 fatalidades a nivel nacional, una cifra que evidencia la urgencia de promover comportamientos responsables en las vías.
Ricardo Molina recalca que esta iniciativa «promueve el respeto por las normas de tránsito, la conducción responsable y la solidaridad en la vía, al tiempo que resalta que la seguridad no es solo una decisión individual, sino un compromiso colectivo».
Rigo: De las zapatillas de pedal a los motores
Pero más allá de los titulares, esta alianza se basa en la autenticidad de Rigoberto Urán. El ciclista ha demostrado en varias ocasiones que, a pesar de su fama mundial, su esencia y su cercanía con la gente siguen intactas. En un episodio reciente, bromeó con unos ‘moteros’ que se le acercaron durante un entrenamiento, un momento que refleja la naturalidad con la que se mueve entre ambos mundos.
Esta cercanía, combinada con el músculo comercial de AKT, promete llevar la campaña a rincones del país donde la marca busca impulsar el desarrollo. El acuerdo se reflejará en eventos masivos como el Giro de Rigo, en Barranquilla, y la Expo2R, en Bogotá, consolidando a AKT como una marca que exalta la cultura, el deporte y la esencia que une a Colombia sobre dos ruedas.