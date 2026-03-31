Riohacha habilita vuelos nocturnos y refuerza su conexión aérea en Semana Santa

En el arranque de la Semana Santa, el aeropuerto Almirante Padilla habilitó oficialmente las operaciones nocturnas, una medida que busca fortalecer la conectividad aérea y dinamizar la economía regional.
La nueva franja horaria se inauguró con un vuelo de Avianca, que abre la puerta para que cerca de 9.000 viajeros mensuales lleguen a Riohacha, considerada una entrada estratégica al Caribe colombiano.
La medida permitirá ampliar las opciones de itinerarios y facilitar el acceso a la oferta cultural, natural y turística del departamento de La Guajira.
Tecnología y seguridad para ampliar la operación
La habilitación de vuelos nocturnos fue posible gracias a un trabajo conjunto entre la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que implementaron el sistema de iluminación PAPI (Indicador de Trayectoria de Aproximación de Precisión).
El alistamiento se realizó con apoyo de tecnología de drones, lo que permitió garantizar condiciones óptimas de seguridad para la operación aérea en horario nocturno.
Con esta adecuación, el aeropuerto eleva sus estándares operativos y se alinea con la estrategia de modernización de la infraestructura aeroportuaria del país.
Riohacha busca consolidarse como un destino más competitivo y accesible, tanto para viajeros nacionales como internacionales.