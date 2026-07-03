ROCE: el indicador que muestra si una pyme usa bien el dinero

Este es un contenido de la alianza editorial entre la fintech Kapital Colombia y Valora Analitik para los emprendedores que se arriesgan a tomar decisiones
En un contexto de inflación alta y tasas de interés elevadas, vender más no siempre significa ganar más. Una pyme puede aumentar clientes, pedidos o inventario, pero también enfrentar mayores costos y necesitar más capital para operar. Por eso, el negocio puede crecer sin mejorar su rentabilidad e incluso sin crear valor, es decir, sin generar ganancias suficientes frente al costo del dinero que utiliza.
En este escenario, el ROCE (Retorno sobre el Capital Empleado) se convierte en una métrica clave para evaluar la eficiencia del uso de los recursos. De acuerdo con Kapital Colombia, fintech especializada en soluciones financieras para pymes, este indicador permite entender cuánta utilidad genera el negocio por cada peso invertido en su operación.
¿Cómo se calcula el ROCE?
El ROCE se calcula así:
ROCE = utilidad operativa / (activos fijos + capital de trabajo operativo)
La utilidad operativa (EBIT) corresponde a la ganancia del negocio antes de intereses e impuestos. El capital empleado incluye los recursos necesarios para operar, como activos fijos (maquinaria o equipos) y capital de trabajo operativo (inventarios y cuentas por cobrar).
Por ejemplo, si una pyme tiene $200 millones en activos fijos y $100 millones en capital de trabajo, está utilizando $300 millones para operar. Si con esos recursos genera $45 millones de utilidad operativa, su ROCE es:
45 / 300 = 15%
Esto significa que, por cada $100 invertidos en la operación, el negocio genera $15 de utilidad operativa.
¿Cómo interpretar el resultado?
El ROCE no debe analizarse de forma aislada. Para los expertos de Kapital, su verdadera utilidad está en compararlo con dos referencias clave.
- El costo de financiamiento. Si el ROCE es superior a la tasa a la que la empresa accede a crédito, el negocio está creando valor. Si es inferior, puede estar destruyéndolo.
- El promedio del sector. Industrias con alta inversión en activos suelen tener ROCE más bajos que negocios más livianos en capital. Por ejemplo, una empresa manufacturera necesita grandes inversiones en maquinaria, lo que eleva el capital empleado y reduce el porcentaje. En cambio, un negocio de servicios puede generar más utilidad con menos inversión, logrando un ROCE más alto.
Tres acciones para mejorar el retorno del capital
- Mejorar el margen operativo. Revisar costos, renegociar insumos y priorizar productos o servicios más rentables.
- Optimizar el uso de activos. Vender equipos ociosos, reducir inventario innecesario y aprovechar mejor la capacidad instalada.
- Acelerar la cobranza. Reducir los tiempos de pago de los clientes para liberar capital de trabajo.
Para Kapital Colombia, entender el ROCE permite que las pymes tomen decisiones más informadas sobre crecimiento y financiamiento. Una vez evaluado si el negocio está generando valor con su capital, el siguiente paso es analizar el EBITDA, una métrica complementaria que ayuda a entender el flujo de efectivo de la operación.