Royal Enfield lanzó moto en Colombia y busca vender más de 800 unidades en su primer año: Con esta plata la separa en preventa

Royal Enfield presentó en Colombia la GRR 450, un modelo con un concepto deportivo roadster dentro del mediano cilindraje. La nueva moto tiene un diseño innovador, un motor de altas prestaciones y una experiencia de conducción pensada para la ciudad y las curvas.
La GRR 450 incorpora el motor Sherpa de 452 cc con refrigeración líquida, capaz de entregar 40 HP y 40 Nm de par, con el 80 % disponible desde las 3.500 rpm. Este desempeño se complementa con un sistema de gestión que permite alternar entre los modos Performance y Eco, garantizando versatilidad en consumo y respuesta.
El modelo cuenta además con el panel Tripper TFT, que integra navegación con Google Maps, control de música y mensajes. Su diseño ergonómico -asiento bajo, postura erguida y estriberas a media altura- ofrece comodidad tanto en recorridos urbanos como en carreteras sinuosas.
La suspensión de la GRR 450 refuerza la experiencia con bastidor de doble cuna, suspensión delantera telescópica de 41 mm y trasera con monoamortiguador Showa de 140 mm, para una conducción estable y precisa.
“El segmento de mediano cilindraje en Colombia supera las 6.000 unidades mensuales en motos entre 201 y 750 cc. Dentro de este panorama, Royal Enfield proyecta vender más de 800 unidades de la GRR 450 en su primer año, conquistando participación con un estilo propio que combina deportividad y vida urbana”, afirmó Amaury Layolle, gerente de ventas para Royal Enfield Latam.
Las primeras 250 unidades ensambladas en Colombia estarán disponibles a nivel nacional en las semanas posteriores al lanzamiento. Los interesados pueden agendar test rides en más de 20 tiendas Royal Enfield en todo el país.
La GRR 450 puede separarse en preventa con $3.000.000 en cualquier tienda Royal Enfield de Colombia.
Estará disponible en los colores Yellow Ribbon, Playa Black y Smoke Silver, con entregas programadas entre 2 y 3 meses después de la separación. La disponibilidad por color es limitada. Su precio va desde los $23.990.000.