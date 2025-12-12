Royal Enfield cerró 2025 con los mejores resultados desde su llegada a Colombia, logrando por primera vez superar las 5.000 motocicletas vendidas en el acumulado del año.
Solo en noviembre registró 580 unidades comercializadas, su mejor mes en ventas, impulsando un crecimiento del 75 % frente al mismo periodo de 2024 y una participación cercana al 10 % en el segmento medio.
De acuerdo con la marca, esta dinámica confirma que el motociclista colombiano está migrando hacia máquinas de mayor cilindraje y “mejor equipadas”.
El crecimiento de la compañía durante este año obedeció a una estrategia basada en lanzamientos con especificaciones técnicas competitivas a nivel internacional, “una comunidad activa y comprometida, una red de distribución robusta y una agenda constante de experiencias en carretera que fortalecieron el vínculo con motociclistas nuevos y recurrentes”.
A esto se sumó un hito clave: el avance del proyecto de ensamble local, que ya produce en Colombia modelos como la Himalayan 450, la GRR 450 y la nueva Bear 650, marcando un paso decisivo en la consolidación industrial de la marca en el país.
Ante los resultados, la compañía anticipó que 2026 será un año de crecimiento a doble dígito, con un alza en ventas superior al 50 % impulsada por un portafolio renovado y la consolidación de nuevos canales de distribución.
Consumidores activos y rodadas frecuentes
Para Royal Enfield, el consumidor colombiano experimentó una evolución importante. Según la compañía, hoy existe un usuario más informado, exigente y orientado a experiencias reales, “que busca motos que no solo destaquen por su desempeño mecánico, sino también por su diseño, identidad y propósito”.
“La comunidad jugó un papel fundamental en este desempeño. Rodadas como el REunion Colombia y el One Ride —en el que el país se ubicó como el cuarto con mayor participación a nivel mundial—, así como múltiples activaciones con concesionarios, fortalecieron una cultura de pertenencia que distingue a la marca”, afirmó la compañía.
Estos espacios se convirtieron en plataformas orgánicas de recomendación, validación técnica y conexión emocional que amplificaron el impacto más allá de los lanzamientos y las campañas tradicionales.
“El crecimiento de Royal Enfield en Colombia no se explica sólo por cifras o productos, sino por una comunidad que vive la marca con autenticidad”, afirmó Amaury Layolle, Sales Manager de Royal Enfield para Latam.
Los modelos más vendidos
Entre los modelos más destacados se ubica la Himalayan 450, que se consolidó como la moto más vendida de la marca en 2025.
Recomendado: Entrevista I Royal Enfield acelera su crecimiento en Colombia y prepara nuevos lanzamientos para 2026
Su aceleración electrónica, modos de manejo, pantalla TFT con navegación, suspensiones Showa y garantía de tres años sin límite de kilometraje la convirtieron en la doble propósito más completa y accesible de su categoría.
De manera paralela, la Meteor 350 mantuvo un comportamiento sólido gracias a su diseño neoclásico, su identidad marcada y una experiencia de conducción que conectó con usuarios que privilegian la autenticidad por encima de las tendencias pasajeras.
Para Royal Enfield, los lanzamientos de 2025 dejaron aprendizajes relevantes, especialmente sobre la importancia de mantener fichas técnicas competitivas a precios coherentes. “Modelos como la Himalayan 450, la GRR 450 y la Bear 650 fortalecieron un portafolio que responde tanto a las necesidades del mercado colombiano como a los estándares internacionales”, finalizó la marca.