¿Ruptura en el Pacto Histórico?: María José Pizarro deja su curul y se aparta de la disputa con Carolina Corcho

La senadora María José Pizarro anunció que no continuará en la contienda por encabezar la lista al Senado en 2026 y que dejará su curul.
La decisión, según explicó, responde al incumplimiento de los acuerdos políticos dentro del Pacto Histórico y a las tensiones que se desataron tras la aspiración de Carolina Corcho, exministra de Salud, a ocupar ese lugar.
“Entré al Pacto Histórico, pero no se respetaron los acuerdos donde yo encabezaría la lista al Senado. Carolina Corcho había manifestado su interés de no aspirar al Capitolio y hoy quiere ese cupo”, señaló la congresista, quien aseguró que su salida busca evitar una disputa interna que empañe el reciente triunfo del bloque oficialista en las consultas.
“Mi compromiso no es con una curul, sino con Colombia, con las organizaciones y con la unidad. Me alejo de las actuales discusiones y regreso a la lucha política que aprendí en la casa y practiqué en las calles. Me pongo a disposición del presidente”, afirmó Pizarro.
Por otro lado, Pizarro dijo que no habló con el presidente Petro de su decisión. “Cuando regrese encontrará esta determinación y quizás tome alguna decisión en función de lo que sea mejor para el proyecto político”, afirmó la senadora.
El nuevo panorama para Pizarro
La senadora indicó que su trabajo se concentrará en la conformación del Frente Amplio de 2026 y en apoyar los procesos de Asamblea Constituyente impulsados por el presidente Gustavo Petro. Además, no descartó una futura candidatura a la Alcaldía de Bogotá: “Me gusta mucho la ciudad y tengo un gran sentimiento por ella”, dijo.
Con su salida, Carolina Corcho asumirá la responsabilidad de liderar la lista del Pacto Histórico al Senado, una tarea que Pizarro calificó como “un reto y una enorme responsabilidad para llevar al menos 50 senadores al Congreso”.