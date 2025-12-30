Rusia denuncia intento de ataque ucraniano a la residencia de Putin: ¿Habrá acuerdo de paz?

Las perspectivas de un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, que en 2025 había avanzado en negociaciones multilaterales con Estados Unidos y aliados europeos, sufrieron un nuevo revés esta semana tras la declaración de Moscú de que Ucrania intentó atacar la residencia del presidente ruso, Vladimir Putin, con drones.
El lunes 29 de diciembre, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó que Ucrania lanzó al menos 91 drones de largo alcance contra una residencia presidencial rusa en la región de Nóvgorod, en el norte del país, durante la madrugada del día anterior.
Según Lavrov, todos los drones fueron derribados por el sistema de defensa aérea ruso y no se registraron víctimas ni daños significativos. Moscú calificó el presunto ataque como una “acción imprudente” que “no quedará sin respuesta”, y afirmó que estaba revisando su postura en las negociaciones de paz como consecuencia de lo ocurrido.
Sin embargo, el gobierno ucraniano negó rotundamente las acusaciones, calificándolas de “mentiras” y de intento deliberado de socavar los esfuerzos diplomáticos liderados por Estados Unidos y otros aliados para poner fin al conflicto, que comenzó con la invasión rusa en febrero de 2022. Vladimir Zelensky, presidente de Ucrania, y el Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano declararon que no existe evidencia creíble de que Kiev haya ordenado o ejecutado tal ataque, y acusaron a Moscú de preparar pretextos para justificar futuras agresiones contra infraestructura ucraniana.
Un golpe a las conversaciones de paz
El momento de las acusaciones llegó apenas días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Zelensky se reunieran en Florida, donde ambos líderes afirmaron estar “muy cerca, quizá muy cerca” de un acuerdo de paz que incluya un marco de garantías de seguridad para Ucrania y otros elementos diplomáticos complejos.
Trump, al referirse a las acusaciones, dijo que había sido informado por Putin del supuesto ataque y que se sentía “muy enfadado” por la idea de un ataque dirigido a la residencia de un jefe de Estado durante negociaciones delicadas. Sin embargo, también reafirmó su esperanza en continuar avanzando hacia un cese del conflicto, subrayando que aún existían “temas espinosos” sin resolver.
A pesar de estas declaraciones, las acusaciones han sembrado desconfianza y volatilidad diplomática. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que Moscú “endurecerá” su posición negociadora en respuesta al incidente, aunque no anunció una retirada inmediata de las conversaciones.
La escalada de tensiones ha generado reacciones diversas en la comunidad internacional. Líderes de la Unión Europea, Canadá y otros aliados han reafirmado su apoyo a los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos, al tiempo que han expresado preocupación por cualquier acción que pueda socavar la diplomacia en curso.