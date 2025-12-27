Rusia lanza nuevo ataque contra Ucrania un día antes de la reunión entre Zelenski y Trump

Este sábado 27 de diciembre se conoció que Rusia lanzó otra ofensiva militar contra Ucrania, a pocas horas de iniciar una reunión entre el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su homólogo estadounidense Donald Trump.
Según informó la Fuerza Aérea de Ucrania, Rusia lanzó cerca de 519 drones y 40 misiles.
Vitali Klitschko, alcalde de Kiev, dio a conocer que uno de los proyectiles ocasionó un incendio en un edificio que dejó a una persona fallecida y 28 heridos. Por su parte, Yulia Sviridenko, primera ministra, explicó que miles de hogares quedaron sin electricidad, entre otros daños.
Destacado: Rusia afirma que acuerdo de paz con Ucrania no mejora: ¿A qué se debe?
Ante el ataque, Zelenski fue enfático en resaltar que, con esta nueva acción, Moscú “no quiere poner fin a la guerra (…). Busca cualquier excusa para causar mayor sufrimiento a Ucrania e incrementar la presión”.
Pero también mencionó que “el apoyo de los europeos es importante para nosotros hoy. No tenemos suficientes sistemas adicionales de defensa aérea”.
Sin embargo, el Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que los ataques estuvieron dirigidos contra instalaciones militares y contra infraestructuras energéticas, los cuales, según ellos, son “utilizadas en beneficio de las Fuerzas Armadas de Ucrania”.
Cabe resaltar que mañana domingo 28 de diciembre, los presidentes de EE. UU. y de Ucrania tienen previsto una reunión en la Florida, donde ambos mandatarios planean abordar el plan que ha promovido Washington para buscar una salida al conflicto que se acerca a cumplir cuatro años.