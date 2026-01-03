Con más de 205,7 millones de pasajeros transportados en los últimos 12 meses hasta noviembre, Ryanair sigue siendo una de las aerolíneas más representativas de Europa y un referente crucial en el modelo de bajo costo en el sector aéreo en el mundo.
¿Pero cómo nació esta empresa y cuál ha sido su secreto para imponer nuevos estándares en la industria?
Hacia el año 1984 el empresario Tony Ryan – junto con sus hijos y Liam Lonergan- fundo esta compañía irlandesa, que en ese entonces era muy distinta a la que se conoce hoy.
En sus inicios, operaba una sola ruta entre Waterford (Irlanda) y Londres, con un avión turbohélice de 15 plazas, y competía directamente con gigantes como Aer Lingus y British Airways.
De esta manera se mantuvo durante varios años, pero hacia finales de 1980, Ryanair empezó a presentar serias dificultades financieras que la orillaron a reinventarse e incursionar -para 1991- en una nueva alternativa, tras estudiar el modelo de Southwest Airlines en Estados Unidos.
Southwest -nacida en 1967, con sede en Dallas- había ganado un terreno importante en el mercado aéreo más grande del mundo estableciendo estándares de cómo viajar puntual, rápido y con clientes fieles. Esta empresa usaba un solo avión (Boeing 737), lo que le permitía reducir los costos de almacenamiento y mantenimiento.
Con este ejemplo en mente, y bajo el liderazgo de Michael O’Leary, entonces director financiero y posterior CEO, Ryanair comenzó a adoptar el modelo de aerolínea de ultra bajo costo.
Durante los años 2000 y 2010, Ryanair se consolidó como la empresa aérea más grande de Europa en número de pasajeros. Amplió su flota de Boeing 737, abrió bases en decenas de países y fortaleció su plataforma digital para ventas y gestión de vuelos.
En la última década, la empresa ajustó su enfoque con el programa “Always Getting Better”, que suavizó algunas políticas hacia los clientes y mejoró la experiencia a bordo.
Ryanair: el referente de Viva Colombia
En Colombia, la introducción del modelo de bajo costo en el sector aéreo está muy influenciada por Ryanair.
Viva Colombia, la empresa aérea que introdujo en el país el servicio low cost tuvo relación directa con Irelandia Aviation, el holding irlandés fundado por Tony Ryan (el mismo fundador de Ryanair).
Irelandia Aviation fue uno de los principales inversionistas y cofundadores de Viva Colombia junto con el Grupo IAMSA de México y empresarios colombianos., que juntos lanzaron la operación de la empresa colombiana en el 2012.
El modelo de Viva Colombia fue inspirado directamente en Ryanair, teniendo en cuenta su enfoque ultra bajo costo, la venta de servicios adicionales, el uso de flota homogénea (Airbus A320) y los altos niveles de eficiencia operativa.
No obstante, a diferencia del caso de éxito que aún sigue siendo Ryanair en el mundo, con más de 40 años de existencia, Viva Colombia -luego conocida como Viva Air- dejó de operar en 2023, ante el golpe financiero que sufrió posterior a la pandemia del Covid-19.
Con casi un 18 % del mercado y consolidada en ese entonces como la segunda aerolínea con mayor participación en las operaciones domésticas colombianas, la empresa dejó un hueco importante en términos de precios y el modelo ‘low cost’ hasta la llegada de Wingo -que aún permanece en el país bajo el músculo de Copa Holdings- que nació en 2016.
La influencia de Ryanair en la actualidad
Ryanair se sigue manteniendo vigente en la actualidad y es que, de acuerdo con el más reciente Índice Mundial de Aerolíneas de Bloomberg, las acciones de la compañía han subido más de 55 % este año, convirtiéndola en la aerolínea europea con mejor comportamiento, según la medición.
La firma de bajo costo cotiza en Nasdaq -bajo ADRs (American Depositary Receipts) desde febrero de 2007 y hoy su precio se mantiene sobre los US$73.
Durante un tiempo sus acciones también estuvieron listadas en la Bolsa de Valores de Londres (LSE), pero en 2021 hizo pública su salida de ese mercado, por lo que hoy en Europa solo se mantiene en la Bolsa de Valores de Dublín (Euronext Dublin).
Su crecimiento sigue siendo exponencial pues hace unos días lanzó su mayor venta de asientos de la historia, con más de 10 millones de plazas para el verano de 2026.
Ryanair cuenta en la actualidad con más de 235 destinos, incluidos lugares de sol como Corfú, Faro, Fuerteventura, Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Málaga, Malta, Palermo, Palma, Rodas, Santorini y Tenerife.