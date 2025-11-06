¿Cuándo se sabría el aumento del salario mínimo en Colombia del 2026?

Empieza a definirse el aumento del salario mínimo en Colombia para el año entrante. Empresarios, trabajadores y Gobierno ya están destapando algunas de sus principales cartas y, de momento, pareciera que la discusión no acerca puntos.
De acuerdo con el gobierno Petro y los trabajadores, el ajuste debería ser del orden de los dos dígitos, muy por encima de lo que sea el dato de inflación que proyecten los analistas para el total de este año.
De otro lado, los empresarios ponen el límite en el 7 % y piden que el ajuste se haga también con base en la inflación proyectada para el 2026, que va a ser sustancialmente menor y ayudaría a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores con un salario mínimo en Colombia.
Algunas centrales obreras, como la CUT, piensan que el incremento debe ser alto con miras a compensar los ajustes que han tenido más en cuenta las preocupaciones de los empresarios, que de los trabajadores, durante las últimas décadas.
El presidente Petro dejó entrever que es muy probable que el incremento no sea concertado, pues, dijo, los empresarios no estarían dispuestos a que el aumento sea alto y tenga también presente la recuperación del mercado laboral y el comportamiento de la economía nacional.
Fechas clave para la definición del salario mínimo en Colombia
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, ya había mencionado que desde la primera semana de noviembre se iban a empezar a dar los acercamientos y la convocatoria de los actores que van a ayudar a definir el incremento en el pago mensual.
Agregó el funcionario del gobierno Petro que van a respetar el dialogo que se lleve a cabo en la mesa de concertación de políticas salariales y, a pesar del pesimismo de los empresarios, se va a escuchar la postura y argumentos para tener un ajuste más moderado.
De momento, se espera que a finales de noviembre ya se conozcan las propuestas de trabajadores y empresarios sobre lo que debería ser el aumento del salario mínimo en Colombia.
La normativa local establece que esas propuestas tienen como plazo las dos primeras semanas de diciembre y el 15 de ese mes se vence el primer plazo para llegar a un acuerdo concertado.
Recomendado: Salario mínimo en Colombia: Este sería el aumento más bajo para 2026
En caso de que no se logre, el Gobierno convocará a sesiones extra y entre el 20 y el 30 de diciembre podría darse ese consenso o también que el gobierno Petro decrete el incremento, con plazo último al 30 de diciembre de este año.