Petro presentará un estatuto para que el salario mínimo vital sea ley: Fórmula cambiaría radicalmente

El presidente Petro presentará un estatuto para que el salario mínimo vital sea ley, así lo confirmó el mandatario a través de sus redes sociales. Dijo el mandatario que lo hará por mandato constitucional.
Lo anterior pues, explicó, el país debe refrendar mediante proyectos de ley una serie de compromisos que fueron adquiridos con organismos internacionales, como lo es la OIT.
Una vez se instale el nuevo Congreso, el próximo 20 de julio, el presidente Petro presentará un estatuto para que el salario mínimo vital sea ley, lo que cambiaría algunos puntos sustanciales en la fórmula que determina el incremento del salario mínimo que se define al final de cada año.
“La constitución de Colombia ordena un Estatuto del Trabajo que debe ser presentado por mi gobierno el 20 de julio en el nuevo congreso elegido en Colombia, será mi gobierno quien lo presente. Será allí norma legal el salario vital y sus formas de calcularse y los derechos del pueblo trabajador”, dijo Petro.
Petro presentará un estatuto para que el salario mínimo vital sea ley: Estas son las otras causas
Lo anterior tendría en cuenta, como lo dijo en su momento el Gobierno, que el salario mínimo se fije con base en los indicadores de productividad laboral, en mayor medida, y que se compense “realmente” la pérdida del poder adquisitivo con foco en la inflación.
Justamente fue ese el sustento del ejecutivo para definir que el pago mínimo de los trabajadores, este año, subiera 23 %, decisión que el Consejo de Estado pidió revisar y argumentar.
“En estas décadas se le han quitado los derechos a los trabajadores, como la estabilidad laboral, el salario que permita vivir, el derecho a la pensión, han incrementado tanto la explotación laboral que teníamos la jornada más larga de la OCDE con Turquía y la más baja productividad de la orden”, complementó el mandatario.
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Finalmente, Petro presentará un estatuto para que salario mínimo vital sea ley teniendo en cuenta que la productividad se mide por la del trabajo: “no hay más productividad, y a partir del salario vital el aumento salarial real debe calcularse es con esta productividad”, concluyó.