Salario mínimo en Colombia podría ser de $1.600.000 si se acepta esta importante propuesta

Arranca una semana crucial para la definición del salario mínimo en Colombia. Se espera que las partes que negocian el incremento entreguen sus propuestas formales de ajuste.
De acuerdo con las primeras discusiones, la definición del aumento no se daría de manera concertada y habrá que esperar lo que sea la decisión del gobierno Petro mediante decreto.
Algunas posturas y variables a tener en cuenta en el aumento del salario mínimo en Colombia podría terminar incluso por decantar que la decisión sea más alta de lo previsto.
Los empresarios enfatizan en que cualquier aumento desbordado de este pago generará decisiones puntuales a manos de las empresas enfocadas en dos frentes: afectaciones sobre el mercado laboral y subida de precios para compensar las necesidades sobre los costos laborales.
Con esto de base, y centrándose en las nuevas variables que tendrá en cuenta la mesa de concertación, hay opciones para que el salario mínimo en Colombia, sin el auxilio de transporte, quede en $1.600.000.
Lo que viene para la definición del salario mínimo en Colombia
Lo anterior se daría en la medida en que el ajuste sea del orden del 13 %, unas de las alternativas al aumento a manos del gobierno Petro.
Asegura el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, que si bien estas nuevas variables tienden a priorizar las demandas de los trabajadores, los argumentos de los empresarios se tienen en cuenta en la discusión.
En caso de que esta semana y hasta el 15 de diciembre no se llegue a un acuerdo entre las partes, el incremento saldrá por decreto, pendiente de cualquier negociación extraordinaria que busque un ajuste conciliado.
De momento, el salario mínimo en Colombia está en $1.423.500 más $200.000 de auxilio de transporte, siendo uno de los más bajos entre los pares del país en América Latina.