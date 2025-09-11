Apuestas por subir el salario mínimo en Colombia arrancaron dos meses antes: Estas son las cuentas

El gobierno del presidente Petro prometió que, para su último año de Gobierno, volverá a decretar un incremento “importante” del salario mínimo en Colombia. Entre las causas, dice el mandatario, hay una serie de efectos sobre el consumo y la reducción de la pobreza que ayudan a la economía.
Sin embargo, empresarios y comerciantes aseguran que esa perspectiva desestima el hecho de que el incremento desproporcionado de ese pago genera presiones para la inflación, lo que hace perder efectos sobre el poder adquisitivo de los trabajadores.
A ojos de los empresarios, el salario mínimo en Colombia no debería despegarse tanto del dato de inflación del 2025, que ahora estaría proyectado para ser del 5 %. Sin embargo, el gobierno Petro apunta a que esté bastante más por encima de ese piso.
En sus más recientes decisiones, el ejecutivo se ha inclinado por aumentar el salario hasta dos o tres puntos por encima de la inflación, medidas que, dice el mismo Banco de la República, explican buena parte de la dificultad por controlar la inflación en 2025.
Los más recientes datos del IPC hacen temer porque, con un ajuste más alto en el pago de los trabajadores, la inflación siga siendo alta (muy por encima del rango meta del Banco de la República) para el año entrante.
Con los primeros datos, ¿cuánto subiría el salario mínimo en Colombia?
- Sobre la base de que el gobierno Petro decrete un incremento del salario mínimo en Colombia del 7 % y también para el auxilio de transporte, el pago quedaría en: $1.523.145, con un aumento de $99.645. El auxilio de transporte quedaría en $124.000, con un aumento de $14.000
- En caso de que se tome un 6 %, que suele ser la propuesta de empresarios (inflación más productividad), el pago quedaría en: $1.508.910, con un incremento de $85.410. El auxilio de transporte subiría $12.000
- Si la inflación pudiera quedar en el 4,5 %, más un punto de productividad, el ajuste del salario mínimo en Colombia sería de: $78.293, con lo que el pago llegaría a $1.501.793. Mientras que el auxilio subiría $11.000
Piden los empresarios que el incremento del salario mínimo en Colombia se dé de manera negociada, a pesar de que el presidente Petro asegura que, por el momento político, pareciera no haber espacio para el diálogo.