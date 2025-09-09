Otro de los puntos clave de la reforma laboral avalada por el Congreso fue reglamentado por el gobierno del presidente Petro. El cambio incumbe a millones de trabajadores en Colombia.
De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, hay una serie de beneficios para los trabajadores dependientes sobre los pagos que deben hacer, obligatoriamente, a seguridad social.
Los trabajadores en Colombia tendrán nuevo esquema de cotización flexible por los aportes que se hagan a servicios obligatorios de salud y el fondo de jubilaciones.
De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, este cambio también apunta a que las empresas puedan acomodarse a las nuevas modalidades que ofrece el mercado laboral.
Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, dijo que «esta cotización a tiempo parcial amplía la formalización y protección social, permitiendo contribuciones más justas”.
Lo anterior teniendo en cuenta el nivel real de ingreso “e incluye a sectores flexibles o informales al sistema de seguridad social», explica la nueva norma.
¿Cómo queda la distribución de pagos para los trabajadores en Colombia?
- Entre uno y siete días cotizados, el ingreso base de cotización será de un cuarto de un salario mínimo
- Entre ocho y 14 días cotizados, el ingreso base de cotización será de dos cuartos de un salario mínimo
- Entre 15 y 21 días cotizados el ingreso base de cotización será de tres cuartos de un salario mínimo
- Entre 22 y 30 días cotizados el ingreso base de cotización será de cuatro cuartos de un salario mínimo
Todas estas modificaciones ya hacen parte de las nuevas normas que rigen los derechos de los trabajadores en Colombia, incluyendo aquellas que tienen que ver con cambios a la jornada laboral y los pagos extra por horas de más trabajadas.
Recuerda el Ministerio de Trabajo que estas nuevas medidas también aplican para los pagos que deben hacerse por cajas de compensación y riesgos laborales.