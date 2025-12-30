Así queda el salario mínimo en Colombia en dólares: supera al de importantes países en América Latina

El incremento del salario mínimo en Colombia del orden del 23 % lleva a que el pago de los trabajadores aterrice en la cifra de $1.750.905, dato que fue informado por el presidente Petro.
Al sumar el ajuste del auxilio de transporte, el pago definitivo se acerca a los $2.000.000, convirtiéndose en uno de los más importantes de América Latina.
Con esto de base, el salario mínimo en Colombia se despega de economías mucho más fuertes, como es el caso de la brasileña y la mexicana.
La comparación tiene en cuenta una tasa de cambio cercana a los $3.700, que es el nivel más aproximado de las últimas semanas y no suma, para Colombia, el auxilio de transporte.
Salario mínimo en Colombia v.s. América Latina
- Costa Rica: US$726
- Uruguay: US$585 (Valor proyectado para 2026)
- Chile: US$545 (Ajuste proyectado)
- Colombia: US$473 (Basado exclusivamente en los $1.750.905
- Ecuador: US$470 (Salario Básico Unificado)
- Guatemala: US$435 (Promedio actividades no agrícolas)
- México: US$416 (Proyección para zona general)
- Perú: US$302
- Brasil: US$285
- Argentina: US$239 (Sujeto a alta volatilidad cambiaria)
Justamente uno de los puntos clave es que retirar el auxilio de transporte del salario mínimo en Colombia, el país baja del segundo al cuarto lugar en la región.
Lo que quiere decir que el subsidio de transporte (cercano a los US$68) es el factor que suma con fuerza a la cifra colombiana, llevando a que se acerque a lo que ocurre en Chile o Uruguay.
Recomendado: ¿Qué servicios no aumentan con el salario mínimo en Colombia?
Sin embargo, el caso del auxilio de transporte no suele ser un punto típico en el salario de los trabajadores entre las economías pares a Colombia, los subsidios a este tipo de servicios llegan por otras vías.