A trabajadores independientes se les dispara el pago por salud y pensión con nuevo salario mínimo en Colombia

El gobierno Petro definió el incremento del salario mínimo en Colombia con un aumento del 23 %, con lo que el pago para los trabajadores queda en $1.750.905.
Esto último al tiempo que el auxilio de transporte sube un 24,5 %, con lo que este pago llegaría hasta $249.095, según informó el presidente Gustavo Petro.
Para los trabajadores independientes, esta definición del salario mínimo en Colombia es fundamental en la medida en que fija la base de cotización que deben presentar en sus cuentas de cobro una vez han hecho los pagos por pensión, salud y, cuando así sea necesario, riesgos laborales.
De acuerdo con la normativa vigente, los trabajadores por cuenta propia deben hacer este cálculo con base en el salario mínimo sin auxilio de transporte, es decir: $1.746.882.
¿Cuánto pagarán los trabajadores independientes a pensión y salud con nuevo salario mínimo en Colombia?
1. Independiente que gana un salario mínimo ($1.750.905)
Para este trabajador, aunque la norma indica que se debe cotizar sobre el 40 % de sus ingresos, la ley colombiana prohíbe realizar aportes por debajo de un salario mínimo legal vigente
- Nueva base de cotización (IBC): $1.750.905
- Aporte a Salud (12,5 %): $218.863
- Aporte a Pensión (16 %): $280.145
- Total a pagar: $499.008 (antes pagaban cerca de $410.000)
2. Independiente que gana cuatro millones de pesos ($4.000.000)
El 40 % sobre el ingreso total percibido es inferior al nuevo salario mínimo, por lo que el sistema ajusta automáticamente la base al mínimo legal
- Cálculo inicial (40 % de $4.000.000): $1.600.000
- Comparación: Como $1.600.000 es menor que el nuevo mínimo prevalece el mínimo.
- Nueva base de cotización (IBC): $1.750.905
- Aporte a Salud (12,5 %): $218.863
- Aporte a Pensión (16 %): $280.145
- Total a pagar: $499.008 (antes pagaban cerca de $410.000)
3. Cálculo para un Independiente con Ingresos de $5.000.000
- La base de cotización es de $2.000.000
- Aporte a Salud (12,5 %): $250.000
- Aporte a Pensión (16 %): 320.000
- Total a pagar: $570.000
Esta definición del salario mínimo en Colombia es clave también para hacer los cálculos de las personas que deben hacer pagos por riesgos laborales a través de una ARL, en cuyo caso los porcentajes varían entre el 0,5 % y casi el 7 %.