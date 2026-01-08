Salario mínimo en Colombia

Estos son los cobros que ya se desindexaron del salario mínimo en Colombia

Varios son los precios que ya fueron desindexados del aumento del salario mínimo en Colombia.

Por: -
Imagen: cortesía BanRep

Gran polémica ha generado de decisión del gobierno Petro de desindexar del salario mínimo en Colombia el valor de las viviendas de interés social y prioritario.

La discusión se centra en que ese proceso debería hacerse de la mano con una ley que apruebe el Congreso, mientras que el gobierno Petro asegura que puede hacerlo en el marco de la emergencia económica que sigue vigente en el país.

Salario mínimo. Imagen: Valora Analitik

Expertos señalan que este procedimiento no podrá ser una realidad una vez sea revisado por la Corte Constitucional, cuando termine la vacancia judicial, lo que mantendría la variación de ese rubro con base en el salario mínimo en Colombia.

Desde 2021, la tarea por mover estas variaciones con base en la inflación ha sido preocupación de los gobiernos con miras a contener el aumento de los precios.

Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Imagen: X Antonio Sanguino.

¿Qué precios sí se han desindexado del ?

1. Cobros, Sanciones y Multas

Desde el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y decretos previos, se estableció que la mayoría de las sanciones no suben con el salario mínimo:

  • Multas de tránsito: Ya no se calculan en «salarios mínimos diarios», sino en UVT
  • Sanciones administrativas: Multas de la Superintendencia de Industria y Comercio o de Salud
  • Trámites notariales: Los costos de escrituración, autenticaciones y otros servicios de notaría

2. Tarifas y Servicios de Salud

  • Copagos y Cuotas Moderadoras de la EPS: Antes, si el salario subía un 16 %, una cita subía un 16 %. Ahora se ajustan con la UVT o el IPC (lo que sea menor)
meta de inflación
Junta del Banco de la República. Imagen: Prensa BanRep

Recomendado: Bancolombia: Alza del salario mínimo e informalidad elevarían el desempleo en 2026

Algunos analistas locales señalan que la indexación indirecta de precios por el aumento del salario mínimo en Colombia generaría un nuevo repunte de la inflación para todo este año, llevando incluso a que pueda ser del 7 %.

Tags: Salario mínimo Colombia
