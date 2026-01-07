Bancolombia: Alza del salario mínimo e informalidad elevarían el desempleo en 2026

A pesar de que desempleo en Colombia bajó con fuerza en 2025, el Grupo Cibest (Bancolombia) ha encendido las alarmas sobre un cambio de tendencia este año.
En su más reciente informe, la entidad ajustó sus proyecciones de desempleo y advirtió que el alza del salario mínimo (23 %) y el predominio del empleo informal son factores críticos que podrían interrumpir el descenso en la desocupación.
En noviembre de 2025, Colombia registró una tasa de desempleo del 7 %, lo que representa una caída de 1,2 puntos porcentuales (pp) frente al mismo mes del año anterior. Se trata del valor más bajo para este mes desde que existen registros en 2001.
Este resultado consolidó un promedio de desempleo del 9 % para todo 2025, aunque falta por conocer el dato de diciembre, que será divulgado por el DANE el 30 de enero.
Sin embargo, el Grupo Cibest identificó dos debilidades estructurales que elevarían la tasa de desempleo al 9 % este 2026, tras terminar 2025 con un promedio del 8,8 %, de acuerdo con sus proyecciones.
El equipo de investigaciones económicas de la entidad señaló que se mantienen atentos al alza del salario mínimo, por tratarse de un factor determinante que podría presionar el desempleo, pues su incremento por encima de los indicadores macroeconómicos (PIB y productividad) dificultaría la contratación formal.
Además, la calidad del empleo sigue siendo una preocupación. Aunque la ocupación ha aumentado, la tasa de informalidad subió al 55,4 % en noviembre. Para dicho mes, de los nuevos puestos de trabajo, el empleo informal aportó 602.000 ocupados, superando significativamente a los 391.000 del sector formal.
Esta dinámica es especialmente fuerte en centros poblados y áreas rurales, enfocándose en servicios, actividades agrícolas y trabajadores por cuenta propia, de acuerdo con las cifras del DANE.
Así le ha ido al desempleo en Colombia
El dinamismo del mercado laboral a finales de 2025 estuvo impulsado principalmente por tres sectores que lideraron la creación de nuevos empleos: el agropecuario, el de alojamiento y comidas, y el de construcción. En contraste, la manufactura y las actividades profesionales mostraron un comportamiento que contrarrestó parcialmente estas ganancias.
El informe también destaca que la tasa de desempleo femenina cayó al 9,1 %, la cifra más baja desde que se tiene registro (2010), reduciendo la brecha frente a los hombres a 3,5 puntos porcentuales.
Del mismo modo, en las 13 principales áreas metropolitanas, el desempleo bajó al 7,27 %, manteniendo una solidez destacable frente a años anteriores, según Bancolombia.
Finalmente, el documento menciona que el fuerte crecimiento en las remesas ha funcionado como un ingreso adicional para los hogares, aunque tradicionalmente este factor tiende a desincentivar la incorporación de las personas al mercado laboral.
