Tasa de desempleo en Colombia bajó a 7,0 %, nivel más bajo registrado para este mes desde 2001; crecen informales

Las cifras del mercado laboral de noviembre de 2025 indicaron que la tasa de desocupación se ubicó en 7 %. Al hacer el comparativo con noviembre de 2024, la disminución fue de 1,2 puntos porcentuales. Esta cifra también significa que, en noviembre, hubo cerca de dos millones de personas sin trabajo.
Con este resultado, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) señaló que el desempleo cayó a niveles históricos que no se registraban desde inicios del milenio.
Pese a que lo anterior puede interpretarse como un síntoma positivo del mercado laboral, las cifras de informalidad se mantienen prácticamente estancadas. Para noviembre, esta se ubicó en 55,4 %, lo que se traduce en que más de 13,6 millones de personas viven en la informalidad. Si se hace la comparación con el mismo mes de 2024, el aumento de los que viven del rebusque fue de 602.000 personas.
Desempleo por ciudades
Nuevamente, la capital del Chocó, Quibdó, registró la mayor tasa de desocupación, con 27,6 %. Le siguen Tumaco (25,9 %), Buenaventura (23,8 %), Barrancabermeja (22,9 %) y Arauca (21,9 %).
El promedio nacional se ubicó en 9 %, y por debajo de este se encontraron ciudades como Cali (8,9 %), Manizales (8,9 %), Santa Marta (8,9 %) y Bogotá (8,5 %). La ciudad con la menor tasa de desempleo fue Leticia, con 3,9 %.
Cifras de la población ocupada
La tasa de ocupación fue de 60,2 %, lo que significa que en el mercado laboral colombiano hay 24,5 millones de personas ocupadas. Esta cifra representa un aumento frente a noviembre de 2024, periodo en el que se registraron 23,6 millones de personas ocupadas.
Al analizar la ocupación por género, la población ocupada masculina se ubicó en 14,33 millones de personas, mientras que en el caso de las mujeres fue de 10,2 millones. En cuanto a la población desocupada, para los hombres la cifra se situó en 835.000 personas, mientras que en las mujeres se reportó una población desocupada superior a un millón de personas.
Población ocupada por actividad económica
Los sectores que más aportaron a que 24,5 millones de personas estén activas dentro del mercado laboral fueron, nuevamente, comercio y reparación de vehículos, agricultura y administración pública y defensa.
A estos sectores les siguen las industrias manufactureras (9,9 %), actividades artísticas (8,8 %), alojamiento y servicios de comida (7,8 %), transporte y almacenamiento (7,6 %), actividades profesionales (7,5 %), construcción (6,8 %), suministro de electricidad y gas (2,6 %), información y comunicaciones (2 %) y actividades financieras y de seguros (1,8 %).
La informalidad, el problema más latente
Como se mencionó anteriormente, la informalidad se ubicó en 55,4 %, lo que significa que 13,6 millones de personas se encuentran en este segmento del mercado laboral. Las cifras no son alentadoras, ya que este indicador se ha mantenido alrededor de 55 % desde noviembre de 2023, es decir, durante cerca de dos años.
Entre septiembre y noviembre de 2025, las ciudades con mayores niveles de informalidad fueron Sincelejo (67,1 %), Valledupar (65,4 %), el área metropolitana de Cúcuta (61,3 %), Montería (60,5 %) y Quibdó (59,2 %).
En contraste, la proporción de informalidad en 23 ciudades y sus áreas metropolitanas se ubicó en 43,6 %. Por debajo de este indicador se encuentran Pereira y su área metropolitana (40,7 %), Tunja (39,5 %), Medellín y su área metropolitana (37,8 %), Manizales y su área metropolitana (37,2 %) y Bogotá (35,3 %).