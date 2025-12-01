Discusión del salario mínimo en Colombia arranca con una diferencia de, al menos, $50.000

La mesa de concertación de políticas salariales empieza a definir el incremento del salario mínimo en Colombia, una decisión que los empresarios descartan se dé mediante consenso, por las recientes posturas del gobierno Petro.
Para esta ocasión, que es la última en la que esté involucrado el presidente Gustavo Petro como mandatario, deja ver una distancia significativa entre lo que quieren los trabajadores y empresarios, incluidos comerciantes y pequeños y medianos negocios.
De acuerdo con los trabajadores, no podría darse un aumento menor al 10 % para el salario mínimo, mientras que del otro lado de la mesa los empresarios aseguran que un aumento arriba del 7 % será un golpe para el ingreso de los trabajadores y la actividad económica nacional.
Esta diferencia de tres puntos, que es la mínima diferencia, pues hay sindicatos que hablan de un aumento del 20 %, representa una diferencia del orden de los $50.000 entre una propuesta y la otra, sin contar lo que sea el aumento del auxilio de transporte.
Con esto, mientras los trabajadores aseguran que al menos el ajuste debería ser de $143.000, los empleadores dicen que el aumento no debería superar los $99.000.
Más diferencias para definir el salario mínimo en Colombia
La diferencia es significativa si se tiene en cuenta que ese valor debe sumarse a todos los costos salariales que representa un trabajador, incluyendo pagos por vacaciones, cesantías, primas, dotaciones, entre otros.
Al tiempo esto último que los trabajadores señalan que la diferencia es importante pues supone la recuperación “real” del poder adquisitivo ante el incremento de precios en términos de transporte público, alimentos o servicios públicos.
Recomendado: ¿Por qué el Banco de la República no está de acuerdo con un aumento alto del salario mínimo en Colombia?
Además del salario mínimo, se discutirá el ajuste sobre el auxilio de transporte que, de momento, se entrega a los trabajadores hasta con dos mínimos al mes, pago que corresponde a $200.000.