¿Trabajadores a los que ya les pagaron con nuevo salario mínimo deben devolver el excedente?, gobierno Petro y Consejo de Estado responden

El fallo del Consejo de Estado establece protecciones para quienes ya recibieron el aumento del salario mínimo.

Efectos de la suspensión del salario mínimo para trabajadores
La suspensión del salario mínimo en Colombia del 2026 generó grandes dudas entre ciudadanos y empresas. Una de las más importantes es lo que pasará con las personas que ya recibieron sus salarios con el aumento del 23 %.

Tanto el gobierno Petro, como el Consejo de Estado, se pronunciaron sobre los efectos para los trabajadores que ya gozan del aumento y dejaron algunas claridades.

Salario mínimo y auxilio de transporte
Del lado del Consejo de Estado, se asegura que la suspensión provisional del incremento del 23 % (Decreto 1469 de 2025) del salario mínimo en Colombia no tiene ningún efecto sobre las obligaciones y derechos que ya fueron efectivamente pagados o causados antes de que se publique el nuevo decreto con el ajuste transitorio.

Con esto de base, el alto tribunal aclara que estos pagos se consideran «situaciones jurídicas consolidadas».

Salario mínimo
¿Qué pasará con el pago de los trabajadores con un ?

Añade el fallo que esto significa que, al haber sido realizados bajo la vigencia de una norma que se presumía legal en su momento, están amparados por las garantías constitucionales del debido proceso y la seguridad jurídica para quienes ya habían visto el aumento del salario mínimo.

Para el gobierno Petro la decisión es “descabellada”, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien explicó que se tomarán las medidas necesarias para apelar justamente por ese camino: los trabajadores ya gozan de ese derecho y no se les puede vulnerar reduciéndoseles el pago.

Armando Benedetti habla del salario mínimo
Le ordena el Consejo de Estado al gobierno Petro redefinir el aumento del salario mínimo en Colombia y fijar un incremento transitorio, que será el que se aplique hasta que se dé una decisión de fondo.

