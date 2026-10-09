Antioquia se prepara para recibir una nueva edición del Salón del Inmueble. Entre el 23 y 25 de octubre 33 constructoras y promotoras afiliadas a Camacol Antioquia se reunirán para mostrar las oportunidades de inversión que ofrece este destino en propiedad raíz.
Los visitantes podrán tener acceso a un portafolio de 178 proyectos distribuidos en Medellín, el Sur del Valle de Aburrá, el Oriente Antioqueño (80 %) y otras ciudades como Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Pereira, Cartagena y Santa Marta (20 %).
La exhibición abarca una selecta oferta de casas, apartamentos, apartasuites, suites, casas, oficinas, consultorios, villas, coliving, homeoffice, locales comerciales, derechos fiduciarios, módulos habitacionales, rentas cortas y otros modelos de inversión.
Este abanico de opciones estará disponible en diferentes etapas constructivas, incluyendo lanzamiento, sobre planos, en construcción y terminados. En ese sentido, el foco está puesto en iniciativas que combinan confort, diseño, innovación y sostenibilidad.
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“Más que una tendencia asociada exclusivamente al inmueble, el mercado está respondiendo a compradores que buscan oportunidades de inversión con potencial patrimonial y proyectos alineados con nuevas formas de vivir y trabajar, considerando también la ubicación, arquitectura, amenidades, tecnología y eficiencia”, destacó el gremio.
Tenga en cuenta que el 81 % de la oferta corresponde a proyectos residenciales (144 proyectos) y el 19 % a no residenciales (34 proyectos).
“Tenemos un mercado que se ha sofisticado, nuevos territorios que están ganando protagonismo y proyectos que responden a una demanda que ya no busca únicamente metros cuadrados, sino ubicación, diseño, bienestar, sostenibilidad y alternativas para construir patrimonio”, resaltó Eduardo Loaiza Posada, gerente de Camacol Antioquia.
La agremiación estima ventas y negocios por un valor superior a $130.000 millones, entre proyecciones y cierres durante el evento.