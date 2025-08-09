Nuevo parte de salud de Miguel Uribe: volvió a condición crítica y requirió procedimientos de urgencia

La Fundación Santa Fe, sitio en el que desde hace dos meses es atendido el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, emitió un nuevo comunicado de prensa este sábado, en el que reveló novedades en su estado de salud.
De acuerdo con la clínica, y por solicitud de la familia, “informa que el paciente Miguel Uribe Turbay continúa en manejo integral y multidisciplinario en la Unidad de Cuidados Intensivos”.
Según se informó, en las últimas 48 horas “su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central”. Como consecuencia de esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo.
“En este contexto, el señor Miguel Uribe Turbay ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. Continuará con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente”, añadió la Santa Fe.
¿Qué más dijo la clínica sobre Miguel Uribe?
En un comunicado de prensa emitido este sábado sobre el medio día, el centro médico reiteró que la condición del senado Uribe es crítica y su pronóstico permanece de carácter reservado.
Se reiteró, como en ocasiones anteriores, que los comunicados sobre su estado de salud se emitirán según la relevancia de la evolución.
En relación con el avance del proceso judicial por el atentado del que fue víctima Uribe, hace apenas cuatro días la Fiscalía General de la Nación informó un importante avance tras acusar al menor que disparó el arma contra el político.
Según el ente de investigación, el menor de edad que disparó contra el senador aceptó los cargos por los cuales es acusado.
De esta manera, el menor se enfrenta, por el atentado contra Miguel Uribe, a responder por tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas.