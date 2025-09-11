La cadena colombiana de restaurantes, Sándwich Qbano, sigue creciendo en Panamá, país al que llegó en 2007. Recientemente, completo cuatro puntos con su más reciente apertura en Albrook, que se suma a los que están ubicados en Multiplaza, Metromall y en la Vía España.
Según indicaron desde la empresa, el crecimiento ha sido controlado y sostenido desde que iniciaron operaciones en ese territorio. Durante el 2024, la marca registró ventas superiores a los US$1.000.000 aproximadamente en sus puntos de venta.
Ahora, con el nuevo restaurante, se proyecta un crecimiento de hasta 20 % al cierre de 2025, impulsado por procesos internos de optimización productiva y administrativa que fortalecen la operación internacional.
El nuevo restaurante tiene un área de 50,15 m² en Albrook Mall, el centro comercial más importante del país, ubicado en una de las zonas de mayor tráfico de clientes. Esta apertura está programada a partir de la segunda quincena de septiembre de 2025.
“Uno de los principales retos de Qbano en Panamá ha sido el posicionamiento de marca, desafío que la compañía enfrenta con disciplina y un enfoque en la calidad, buscando enamorar al consumidor panameño sin perder su esencia”, señala Pilar Amorocho, gerente general de FSQ.
Actualmente, el perfil de clientes se compone de un 50 % panameños, 30 % colombianos y 20 % de otras nacionalidades.
En este país, el menú conserva sabores de Colombia, con algunos lanzamientos propios como el Sándwich Monster beef, cuyo nombre fue asignado por un cliente panameño, destacándose el sello único de la salsa artesanal, y con un top 3 de productos más consumidos que incluye el sándwich especial, el de pollo y ropa vieja.