Santiago Londoño, CEO de Cirion, será el primer colombiano en integrar el Consejo Directivo del Global Leader’s Forum

Santiago Londoño, presidente ejecutivo de Cirion, fue elegido para integrar el Consejo Directivo del Global Leaders Forum (GLF), convirtiéndose en el primer colombiano en ocupar un lugar en este organismo internacional. Su incorporación se formalizará durante Capacity Europe, evento que tendrá lugar en Londres entre el 13 y el 15 de octubre de 2026.
El nombramiento se produce en un contexto de expansión de la infraestructura digital en América Latina, impulsada por la demanda de conectividad, los servicios en la nube, la distribución de contenidos y el desarrollo de la inteligencia artificial.
El papel de Cirion en la conectividad regional
La experiencia de Londoño al frente de Cirion será uno de los aportes al Consejo Directivo del GLF. La compañía opera más de 105.000 kilómetros de redes de fibra óptica terrestre y submarina en 20 países latinoamericanos. También cuenta con 18 estaciones de amarre y participa en seis sistemas internacionales de cables submarinos.
Según Enrico Bagnasco, presidente del Consejo Directivo del GLF, la llegada del ejecutivo permitirá incorporar conocimientos sobre la operación de infraestructura crítica en América Latina, en un momento en que la conectividad internacional y los flujos de información están transformando el entorno digital.
Londoño señaló que la región está dejando de ser únicamente un destino para el tráfico global de datos y adquiere una participación más relevante en la arquitectura digital internacional. Su objetivo será aportar al foro la perspectiva de los mercados latinoamericanos y su experiencia en la operación de redes que conectan diferentes ecosistemas digitales.
El GLF reúne a altos directivos de empresas de conectividad e infraestructura digital para promover iniciativas relacionadas con la confianza, la interoperabilidad y la innovación.
Londoño cuenta con más de 25 años de trayectoria en procesos de crecimiento y transformación empresarial en América Latina. Antes de llegar a Cirion, ocupó cargos directivos en Millicom, Despegar.com y McKinsey. Es administrador con formación de MBA en IESE Business School y ha realizado programas ejecutivos en Wharton, Stanford, Columbia y Chicago Booth.