Satena anuncia nuevas rutas que conectarán a Barranquilla con la región Caribe

A partir del 24 de noviembre de 2025, Satena habilitará nuevas rutas desde Barranquilla para proyectar a la ciudad como un hub regional que permita conectarla con las principales capitales del Caribe y municipios intermedios, como Montería, Valledupar y Riohacha
La noticia fue anunciada tras una reunión entre el Mayor General Óscar Zuluaga, presidente de Satena, Eduardo Verano, gobernador del Atlántico y Ana María Aljure, gerente de Ciudad de Barranquilla.
La primera ruta será Barranquilla-Montería-Barranquilla con tres frecuencias semanales (lunes, miércoles y viernes). Días después se habilitarán otras dos: Barranquilla–Riohacha–Barranquilla y Barranquilla–Valledupar–Barranquilla, con vuelos los martes, jueves y sábados.
Tras el anuncio, Verano resaltó que “Barranquilla fue pionera de la aviación en Colombia. Aquí operaron las aerolíneas más importantes del mundo, pero inexplicablemente nos rezagamos. Es hora de retomar ese lugar en el contexto histórico nacional e internacional”.
Adicionalmente, Zuluaga se refirió a la importancia de Barranquilla para conectar con estos destinos. “La intención es conectar Montería, Valledupar, Aguachica, Medellín, Cúcuta y zonas como Magangué, El Banco y El Plato, una vez las pistas se desarrollen y mejoren”.
Asimismo, informó que usarán aviones ATR 72 de 70 sillas y Twin Otter de 19 sillas, según él, adecuados para vuelos cortos.
Cobertura de Satena en Colombia
Satena anunció que actualmente opera en 27 de los 32 departamentos del país, alcanzando una cobertura del 84 % del territorio nacional.
Con 158 rutas activas, de las cuales el 74 % corresponden a rutas sociales donde es el único operador, la compañía se consolida como la aerolínea con mayor cobertura en el país.
En total, la empresa aérea llega a 55 destinos, de los cuales 35 son catalogados como sociales, al atender comunidades rurales, apartadas o de difícil acceso.
Durante el segundo semestre de 2025, la aerolínea estatal incorporará tres aeronaves ATR 72 y dos DHC-6-400 Twin Otter, diseñadas para operar en pistas cortas o no preparadas.