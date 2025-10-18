En el marco de su plan de expansión y modernización, la aerolínea regional Satenaanunció el cambio de equipo en las rutas Popayán–Guapi–Popayán y Popayán–Ipiales–Popayán, que pasarán a ser operadas con aeronaves ATR 42, en reemplazo de los modelos Beechcraft 1900 (B1900).
La actualización, que se hará efectiva a partir del 27 de octubre de 2025, representa un aumento de capacidad de 19 a 48 sillas por vuelo, mejorando la eficiencia operativa y el confort de los pasajeros. Con esta medida, Satena busca responder al crecimiento sostenido de la demanda en estas rutas estratégicas y fortalecer la conectividad aérea en el suroccidente del país.
En otras palabras, el cambio de aeronaves Beechcraft 1900 (19 pasajeros) a ATR 42 (48 pasajeros) duplicará la capacidad de transporte en las rutas Popayán–Guapi y Popayán–Ipiales, beneficiando a cientos de viajeros del suroccidente colombiano.
“El reemplazo de aeronaves en estas rutas refleja nuestro compromiso con ofrecer a los colombianos una experiencia de viaje más cómoda, segura y sostenible”, afirmó el Mayor General Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena.
ATR 42: más capacidad, eficiencia y sostenibilidad
El ATR 42 es un avión moderno, reconocido por su bajo consumo de combustible y su buen desempeño en aeropuertos regionales con infraestructura limitada, condiciones comunes en regiones como Cauca y Nariño.
Recomendado: Satena anuncia nuevas rutas que conectarán a Barranquilla con la región Caribe
A partir del 27 de octubre, la ruta Popayán–Guapi será operada con el nuevo equipo, ofreciendo mayor estabilidad y regularidad operativa los lunes, miércoles y viernes, mientras que la conexión Popayán–Ipiales contará con vuelos los lunes y viernes.
“Con esta renovación, Satena reafirma su compromiso con la inclusión aérea, la modernización de su flota y el desarrollo regional, impulsando la movilidad, el turismo y la integración territorial en el suroccidente colombiano”, destacó la empresa.
El aumento de la flota de Satena
El pasado 20 de septiembre Satena recibió su nuevo ATR 72-600, aeronave, en el marco de la estrategia de modernización y expansión de su flota.
La aeronave se sumó a la flota actual de la aerolínea, que ahora alcanza 15 aeronaves distribuidas entre ATR 72, ATR 42, ERJ 145 y Twin Otter.
Para lo que resta del año está previsto el arribo de dos ATR 72, un ATR 42 y tres Twin Otter, lo que permitirá completar la renovación y fortalecimiento de flota proyectada para 2025.