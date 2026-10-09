Roberto Barral, jefe de Operaciones Comerciales para la región Américas de Scania, habló con Valora Analitik sobre las perspectivas de la compañía en Colombia, los desafíos que enfrenta el transporte de carga y las oportunidades de crecimiento para los próximos años.
El ejecutivo destacó que Colombia es una operación relativamente nueva para Scania en el segmento de camiones, pero aseguró que la compañía viene fortaleciendo su red de concesionarios, capacitando personal e invirtiendo en nuevos talleres para estar más cerca de sus clientes.
¿Qué experiencia trae Scania Europa que pueda replicarse en América Latina?
Hay que empezar por las diferencias. En América vivimos una situación distinta a Europa. Tenemos desafíos como la infraestructura, la burocracia, las reglamentaciones y las situaciones geopolíticas, que también existen en Europa, pero acá son más fuertes. Eso nos hace ser más resilientes y estar más preparados para adaptarnos.
La experiencia que traemos de Europa es que nuestros clientes cada vez buscan más alianzas y asociaciones con nosotros para obtener soluciones integrales. No solamente buscan nuestros vehículos, sino también servicios y soluciones financieras.
Es algo mucho más desarrollado en Europa, pero poco a poco en América estamos siguiendo el mismo camino.
También tenemos desafíos como la dificultad para encontrar conductores y técnicos para los talleres. Es un problema global en el que Scania está trabajando muy de cerca para ofrecer a nuestros clientes el mejor servicio.
¿Cómo ven el comportamiento del mercado en América durante este año y qué esperan para 2027?
Este año comenzó con muchas dudas y dificultades. Hemos tenido diferentes situaciones geopolíticas en América. Algunos países sufrieron un poco más que otros y también tuvimos muchas elecciones presidenciales en la región.
Eso genera cierta ansiedad entre los empresarios, que pueden preguntarse si van a comprar o si es mejor esperar. Sin embargo, estamos llegando al final del año y creemos que este cuarto trimestre es un poco más positivo.
Esto nos da esperanza de que 2027 será un año mejor que 2026, más consistente y con un escenario más tranquilo. Esperamos que sea un año mejor para el mercado.
¿Qué posición ocupa Colombia dentro de la operación de Scania en América y qué esperan los clientes colombianos?
Colombia es un mercado que, si lo comparamos con otros países de la región, tiene una operación relativamente nueva para Scania. Poco a poco nuestros clientes nos están conociendo y estamos creciendo.
Tenemos una posición muy establecida cuando hablamos de transporte de personas y autobuses. Estamos muy bien establecidos desde hace años en ciertos segmentos e incluso somos líderes de mercado.
En transporte de carga estamos empezando poco a poco. Estamos creciendo y acabamos de lanzar nuevas motorizaciones de vehículos. Hay una expectativa muy importante en Colombia, que es un mercado extremadamente relevante para Scania.
Estamos invirtiendo mucho en nuestra red de concesionarios y tenemos la intención de crecer y llegar, al menos, a una participación de dos dígitos en el mercado colombiano.
¿Qué estrategia operacional está implementando Scania en Colombia?
Estamos muy bien establecidos en el negocio de autobuses, pero en camiones estamos avanzando poco a poco.
Tenemos varios planes de inversión en nuevos talleres y en capacitación de las personas para atender a nuestros clientes dondequiera que estén.
Colombia es un país enorme y con una geografía muy desafiante. Queremos estar cerca de nuestros clientes para que tengan que desplazarse lo mínimo posible y puedan tener sus vehículos nuevamente trabajando en el menor tiempo.
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¿Qué están pidiendo actualmente los clientes y cómo influye la topografía colombiana en las soluciones que ofrece Scania?
La topografía de Colombia es muy desafiante, pero tenemos un portafolio de productos que atiende todas las demandas, no solamente de los clientes, sino también las regulatorias del país.
Estamos seguros de que, independientemente de lo que se necesite —desde transporte a diésel, gas o incluso vehículos eléctricos—, estamos preparados para atender esas demandas.
Es un país con desafíos, pero nosotros estamos preparados. Tenemos una historia de más de 130 años en el mundo y estamos preparados para atender a nuestros clientes en cualquier lugar, de la mejor forma y con las mejores soluciones.
¿Cuál es la participación de Colombia dentro del mercado de Scania en América?
Si hablamos de los principales mercados de América, en Brasil tenemos una participación cercana al 15 %, en Argentina de más del 20 % y en Chile de entre 14 % y 15 %. Tenemos un promedio de entre 10 % y 15 % de participación en esos mercados y es a donde queremos llegar en Colombia.
Como decía, somos una operación nueva, los clientes nos están conociendo poco a poco, pero existe una percepción positiva, entusiasmo y un deseo de crecer cada vez más para atender a nuestros clientes en la región.
¿Cómo afectan las tasas de interés y la política monetaria la compra de camiones?
En América es un tema muy delicado. Las tasas de interés son muy altas en países como Brasil, Argentina y Colombia, y esto pone presión sobre nuestros clientes y sus costos operacionales.
¿Cómo podemos ayudar en este sentido? Tenemos nuestro sistema financiero, que puede apoyarlos con las mejores soluciones para enfrentar esta situación.
Es un tema muy relevante en nuestra región. Incluso en los años electorales, como ocurrió recientemente en Colombia, hay mayor incertidumbre. Pero cuenten con nosotros para intentar ayudar.
Tenemos la expectativa de que en la mayoría de los países las tasas de interés comiencen a bajar un poco. Sin embargo, sigue siendo un tema muy importante para el sector.
¿Qué incentivos debería implementar el Gobierno para impulsar la llegada de camiones eléctricos y la renovación de las flotas?
Hay dos temas. La electrificación en América está un paso atrás cuando la comparamos con Europa. Necesitamos infraestructura, capacitación y sistemas para cargar las baterías.
Nosotros, desde Scania, cuando existe una solución que se integra muy bien a las necesidades de nuestros clientes, estamos ahí para apoyarlos. Hay operaciones en las que las soluciones eléctricas encajan muy bien.
En materia de incentivos, creo que en América, de manera general, existe una necesidad de renovar las flotas. Tenemos una edad promedio de los vehículos bastante antigua. No me refiero específicamente a Colombia, sino a toda América.
Esto podría recibir algún tipo de apoyo. No necesariamente incentivos directamente en dinero, sino alguna forma de respaldo para la renovación de las flotas. Esto ayudaría mucho.
La electrificación va a llegar, pero también tenemos otras soluciones de sostenibilidad, con nuestro portafolio de gas, diésel, biodiésel y biometano para atender las necesidades de nuestra región.
¿Qué novedades tiene Scania en su portafolio para América?
Continuamos invirtiendo en nuestro portafolio. Recientemente, lanzamos una nueva gama de motores de 11 litros que está llegando a Américas.
También recientemente lanzamos en Europa una nueva cabina que pronto llegará a Brasil.
Tenemos un portafolio que atiende a todos los clientes y sus necesidades, desde las cargas más livianas hasta las más pesadas. Estamos presentes en operaciones de minería, carga general e incluso agricultura, que es un segmento muy fuerte.
Estamos en todos estos segmentos con un portafolio muy amplio para atender las necesidades de nuestros clientes.
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