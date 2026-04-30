Se confirma el fallecimiento del empresario Jaime Henríquez Gallo, fundador del Grupo Santamaría

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento del empresario Jaime Henríquez Gallo, figura ampliamente reconocida en el ámbito empresarial del Valle de Aburrá.
La noticia fue dada a conocer por el Grupo Empresarial Santamaría, organización que informó que el deceso se produjo por causas naturales. De acuerdo con el comunicado oficial, Henríquez no presentaba antecedentes médicos relevantes, lo que generó sorpresa entre sus allegados y el sector productivo.
Tras conocerse la información, diversas compañías y líderes empresariales expresaron su pesar y resaltaron la trayectoria de Henríquez, destacando su papel en la consolidación y expansión de iniciativas empresariales en la región. Su gestión se caracterizó por la implementación de estrategias orientadas al crecimiento sostenido, con un enfoque en la estabilidad financiera y el fortalecimiento institucional de las organizaciones en las que participó.
El legado de Henríquez Gallo también se refleja en su contribución al desarrollo social. A lo largo de su carrera promovió la generación de empleo formal, impulsando proyectos que dinamizaron la economía local y favorecieron la inclusión laboral. Su visión empresarial integró no solo objetivos económicos, sino también un compromiso con el entorno, lo que permitió consolidar iniciativas con impacto en distintos sectores de la sociedad.
Su fallecimiento representa una pérdida significativa para el tejido empresarial del Valle de Aburrá. Su trayectoria deja como resultado una estructura organizacional fortalecida en varias compañías, así como un referente en la articulación entre crecimiento económico y responsabilidad social. Diversos sectores coinciden en que su aporte trascendió el ámbito corporativo, al incidir de manera directa en el desarrollo regional y en la generación de oportunidades para múltiples comunidades.
El Grupo Santamaría es una destacada empresa agroindustrial con más de 50 años de experiencia, líder en la producción y exportación de banano en la región de Urabá, enfocada en sostenibilidad.
Operan fincas en Carepa, Apartadó y Turbo, generando empleo directo y exportando a través de Comercializadora Unibán.