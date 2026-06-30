Se confirma fecha y hora de primera reunión de empalme entre los gobiernos de Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro

El proceso de transición entre el Gobierno saliente de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo de la Espriella tendrá este jueves 2 de julio a las 10 a.m. uno de sus primeros momentos clave, con la reunión entre José Manuel Restrepo, vicepresidente electo y coordinador del empalme del nuevo Gobierno, y Germán Ávila, ministro de Hacienda y delegado del Ejecutivo actual para liderar este proceso.
Así lo confirmó Restrepo en entrevista con Ángela Patricia Janiot, en un encuentro que llega en medio de un ambiente político de alta expectativa y será el punto de partida para definir la metodología con la que se desarrollará la entrega de información entre ambas administraciones, luego de una campaña presidencial marcada por fuertes diferencias frente al rumbo económico, institucional y social del país.
Así mismo, marcó su atención sobre las denuncias de contrataciones de última hora, el manejo de los recursos públicos y los mecanismos que utilizarán para garantizar transparencia durante el proceso en pro de frenar el avance de los grupos armados ilegales, el papel de la Fuerza Pública y las prioridades del nuevo gobierno en materia de defensa y lucha contra el crimen organizado.
Restrepo confirmó que la reunión con Ávila tendrá como objetivo principal establecer la hoja de ruta para organizar el empalme, que involucrará a 22 comisiones subsectoriales y cerca de 1.200 personas entre funcionarios, equipos técnicos y representantes de las distintas entidades del Estado.
“El propósito es definir cómo vamos a hacer el proceso de empalme, cómo vamos a organizar las comisiones, los equipos de trabajo y la entrega de información que permita al nuevo Gobierno iniciar con claridad”, señaló Restrepo.
Sin embargo, el vicepresidente electo dejó claro que el encuentro no implica que el Gobierno saliente vaya a definir las condiciones bajo las cuales se realizará la transición.
“De ninguna manera será para que el Gobierno Petro me indique cómo debe ser el proceso de empalme”, afirmó Restrepo, marcando distancia frente a cualquier intento de orientación política sobre la forma en que deberá adelantarse la transición.
La declaración refleja una de las principales tensiones que rodean este proceso: mientras el Gobierno actual busca garantizar una entrega institucional ordenada, la nueva administración de De la Espriella pretende revisar en profundidad el estado de las finanzas públicas, los programas en ejecución, las reformas en trámite y los compromisos adquiridos por el Estado.
Uno de los focos centrales del empalme estará en el Ministerio de Hacienda, dado el impacto que tienen temas como el balance fiscal, la ejecución presupuestal, el nivel de endeudamiento, las obligaciones futuras del Estado y las decisiones económicas tomadas durante los últimos años.
La participación de Germán Ávila como delegado del Gobierno Petro le da un peso especial al primer encuentro, pues será el encargado de coordinar desde la administración saliente la entrega de información financiera y económica a los equipos del presidente electo.
El empalme también será una prueba para medir la capacidad de cooperación entre ambos gobiernos, en un contexto en el que la nueva administración ha planteado cambios importantes en varias políticas públicas y deberá recibir información técnica antes de asumir oficialmente el poder.
Una transición con equipos amplios
De acuerdo con Restrepo, el esquema contempla un trabajo técnico amplio, con participación de expertos en diferentes sectores y equipos especializados que revisarán el estado de cada área del Gobierno Nacional.
Las 22 comisiones subsectoriales tendrán la tarea de analizar ministerios, entidades adscritas y programas estratégicos, con el objetivo de identificar avances, pendientes, riesgos y decisiones que deberán tomarse durante los primeros meses del nuevo Gobierno.
El vicepresidente electo también ha insistido en que la transición debe estar enfocada en información concreta y no en debates políticos, priorizando datos sobre la situación real del Estado.
Además del componente técnico, uno de los retos será garantizar continuidad en áreas sensibles donde cualquier retraso podría afectar la prestación de servicios públicos, la ejecución de obras o el funcionamiento institucional.
Posesión austera y fuera de Bogotá
Otro de los anuncios que genera expectativa es el relacionado con la posesión presidencial. Restrepo indicó que la ceremonia del presidente electo Abelardo de la Espriella será austera y que, muy probablemente, no se realizará en Bogotá, aunque se ha previsto que sea en una guarnición militar.
La decisión estaría alineada con el mensaje de reducción de costos y cambio de enfoque que ha planteado el nuevo Gobierno, buscando una ceremonia más sencilla y con mayor cercanía territorial.
Aunque todavía no se conoce el lugar definitivo, la posibilidad de trasladar el acto de posesión fuera de la capital rompería con la tradición de realizar este evento en el centro político del país.
La reunión entre Restrepo y Ávila será, así, el primer pulso institucional entre las dos administraciones: un encuentro técnico en su objetivo, pero con una fuerte carga política por las diferencias existentes sobre el futuro económico y administrativo de Colombia.
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