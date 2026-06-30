Peso colombiano se corona como la moneda más fuerte del mundo en junio en medio del desplome regional

En un mes marcado por la volatilidad y la incertidumbre en los mercados emergentes, el peso colombiano logró una hazaña excepcional: se consolidó en junio de 2026 como la moneda de mejor desempeño a nivel mundial, con una revaluación superior al 10,5 % en lo que va del año, según el Banco de Bogotá.
Mientras tanto, las principales divisas de América Latina sucumbieron ante la fortaleza global del dólar, con el DXY en máximos de 13 meses (101 puntos), debido a una postura restrictiva de la Reserva Federal frente a las tasas de interés. De hecho, el contexto no fue favorable para las monedas emergentes.
Así mismo, los precios del petróleo Brent cayeron significativamente, pasando de US$100 a US$73 por barril al cierre de junio tras la distensión del conflicto entre EE. UU. e Irán, un factor que usualmente debilitaría al peso colombiano, pero que esta vez fue opacado por la confianza política.
La clave detrás de este comportamiento excepcional en Colombia radica en el panorama político interno. La victoria de Abelardo de La Espriella en las elecciones presidenciales confirmó un giro político que ha sido recibido con optimismo por los mercados.
Este resultado derivó en un aumento del apetito de los inversionistas, llevando la prima de riesgo país (CDS a 5 años) a 150 puntos básicos (pb), su nivel más bajo desde 2021.
La confianza se ha reflejado también en el precio del dólar, que cerró junio en $3.428, su punto más bajo desde inicios de 2021. De hecho, en el mes tocó mínimos que no se veían desde inicios de 2020 y acumuló una ganancia del 7,45 %.
De acuerdo con el Banco de Bogotá, el mercado local también reaccionó positivamente a la actualización del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP), que prevé un ajuste fiscal de más del 5 % del PIB en los próximos años, una tarea descrita como «titánica» para el nuevo gobierno, pero que envía señales de disciplina macroeconómica.
El peso colombiano, la excepción a la regla
Mientras Colombia celebraba su valorización, el resto de América Latina enfrentaba un panorama sombrío. Según los datos de Trading View, el peso colombiano fue la única moneda con una apreciación contundente frente al dólar, contrastando con sus pares regionales.
El peso argentino fue el eslabón más débil, desvalorizándose un 5,3 % y marcando mínimos históricos (cerrando en US$0,00067) debido a reservas bajas y riesgos excepcionales de pago al FMI.
En segundo lugar, el peso chileno sufrió una caída del 3,2 %, afectado por la baja producción de cobre y los altos precios del petróleo que deterioran su balanza de pagos.
A este le siguió el real brasileño que se depreció un 2,6 %, presionado por la cautela ante la proximidad de sus propias elecciones, a pesar de tener tasas reales altas.
Por su parte, el peso mexicano mostró relativa estabilidad, pero cerró el sexto mes del año con una pérdida de valor del 0,75 %, en un contexto de riesgos fiscales por el apoyo a Pemex.
Finalmente, el sol peruano mostró una ligera devaluación de 0,23 %, impulsada por altos precios del cobre y optimismo electoral, aunque muy lejos del desempeño colombiano.
Por ahora, el peso colombiano se mantiene como el líder indiscutible, superando no solo a sus vecinos, sino a divisas globales como el séquel israelí y el florín húngaro, de acuerdo con el Banco de Bogotá.
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