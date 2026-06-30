Repunte de junio impulsó valorización de la Bolsa de Colombia en el primer semestre; volvió al ranking regional

La valorización que tuvo la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) en junio, en parte motivada por la expectativa de un cambio de gobierno, se reflejó en el crecimiento acumulado durante el primer semestre de 2026.
Al cierre de los primeros seis meses de este año, el principal índice del mercado accionario, el MSCI Colcap, arrojó un alza de 9,72 %, revirtiendo la tendencia contractiva de los últimos meses.
Solamente en junio el índice bursátil de referencia para las acciones locales subió 4,23 %, en contraste con la caída de 0,05 % del mes inmediatamente anterior (mayo).
Este resultado acumulado del semestre le permitió recuperar presencia regional, pues se ubicó como la tercera bolsa con mayor subida, solamente detrás de la Bolsa de Valores de Lima (BVL), que creció 27,69 % y del índice Nasdaq, de la Bolsa de Valores de Nueva York, que acumuló un positivo de 19,83 %.
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Detrás de Colombia se ubicaron: el índice S&P 500, también de la Bolsa de Nueva York, que registró una valorización de 9,55 %, el índice Bovespa, de la Bolsa de Valores de Brasil (B3), con un positivo de 6,76 %, y la Bolsa Mexicana de Valores, que creció 4,13 %.
Otros mercados regionales también cerraron en positivo. Es el caso de la Bolsa de Buenos Aires, que viene revirtiendo su resultado negativo y cerró el primer semestre de 2026 con un alza de 3,83 %, mientras que el Ipsa de la Bolsa de Comercio de Santiago ganó 3,42 %.
Así les fue a las acciones locales en el primer semestre
Si bien los títulos de mayor peso en la Bolsa de Colombia arrojaron valorizaciones destacadas, la acción que más creció en el semestre fue la de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), que cerró con una variación de 105,3 %.
Esta acción, a pesar de su baja liquidez y caída histórica de su valor, ha tenido dinamismo en las recientes jornadas, lo que ha influido en su comportamiento.
Detrás aparece el título de Ecopetrol, beneficiada con el “trade electoral” de las últimas semanas, dejándola con un crecimiento acumulado de 30,21 %, seguida de su filial Interconexión Eléctrica (ISA), que subió 19,62 % al cierre del semestre.
Detrás aparecen: la acción ordinaria del Grupo Aval con un alza de 15,19 %, el título del Grupo Éxito con 14,45 % y la preferencial también de Aval, con un positivo de 13,38 %.
En contraste, 12 acciones de la Bolsa de Colombia continuaron en saldo en rojo al finalizar el primer trimestre del año.
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