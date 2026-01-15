En la tarde de este jueves, 15 de enero, se celebrará una votación clave para elegir al representante de los trabajadores que tendrá un puesto en la Junta Directiva de Ecopetrol, luego de que el año pasado se aprobara su inclusión en una Asamblea de Accionistas.
Este proceso tiene como propósito profundizar la representatividad de este grupo al interior del máximo órgano de la compañía. Sin embargo, varios sindicatos denuncian presuntas movidas internas para que el presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), César Loza, sea finalmente el seleccionado.
Así va el proceso para elegir el candidato de trabajadores en la Junta de Ecopetrol
El listado de candidatos está compuesto por 16 personas, quienes deben tener un contrato laboral directo con Ecopetrol a término indefinido. Otros requisitos son que se trate de una persona idónea para el cargo, que no haga parte de más de cinco juntas directivas y que no esté en direcciones de auditoría interna, vicepresidencias o en cargos con conexión directa con el presidente de la compañía.
Bajo este panorama, organizaciones inmersas en este proceso denunciaron que la fecha de la votación se adelantó de manera prematura, lo que impidió que los trabajadores de la empresa pudieran deliberar sobre quién es la persona más idónea para ocupar el puesto. En particular, señalaron que los primeros días de enero suelen ser un lapso vacacional. Aun así, las fechas se adelantaron para el 15 de enero.
Según lo afirmaron, hasta ese momento, el único candidato que había tenido la oportunidad de hacer campaña era el presidente de la USO.
“Quiero denunciar la situación que ha estado sucediendo al interior de Ecopetrol. Se tenía una fecha prevista, 22 y 23 de enero, para la elección de algo histórico: el representante de los trabajadores ante la Junta Directiva. Lo que nos ocurrió la semana pasada es que nos cambiaron las reglas. De un momento para otro, nos dicen un festivo que las elecciones se anticiparon para el 15 de enero”, expresó Óscar Bravo, presidente del sindicato Asopetrol.
Y añadió: “Lo que ocurre es que el candidato César Loza tiene permisos sindicales, acceso a los medios, al correo y puede visitar a todos los trabajadores en uno, dos o tres días, algo que no pueden hacer los demás candidatos. Lo que reclamamos es que haya igualdad de condiciones para todos”.
Lo que hubiese significado un proceso de mayor representatividad al interior de la compañía se fue convirtiendo, a pocos días de iniciar 2026, en una polémica en la cual este tipo de organizaciones indicaron que: “la USO no representa al grueso de los trabajadores de Ecopetrol”, como lo indicó Bravo.
Asopetrol también denunció que fue a través de un correo electrónico, enviado a las 11 de la noche, como se conoció el tarjetón con los 16 candidatos.
“Es como si hubiera elecciones para el Congreso o para la Presidencia de la República, y el país conociera quiénes son los candidatos ocho horas antes, y tuviera que votar sin saber cuáles son sus propuestas”, afirmó Bravo.
La organización también manifestó que, además de su malestar y la falta de un sentimiento de representatividad, existen más de 85 sindicatos en Ecopetrol que, al menos en su mayoría, coinciden en que este proceso estaría buscando beneficiar a solo uno de ellos, la USO, lo que pondría en desventaja a los demás.
La posición de la USO
Hasta el momento de la publicación de este contenido, este medio solicitó una entrevista con César Loza, presidente de la USO, para conocer su posición y detalles de su campaña, sin obtener respuesta hasta el cierre de esta edición.
A través de las iniciativas de campaña que ha adelantado el candidato, se ha señalado que su postulación se fundamenta en tres pilares: la garantía de los derechos de los trabajadores de Ecopetrol, la defensa del empleo y la soberanía energética de Colombia.
Este último punto podría tener una relación indirecta con anuncios sobre una posible venta de la cuenca Permian, que opera con fracking en EE. UU. y representa cerca del 15 % de la producción de hidrocarburos de la estatal energética. En múltiples ocasiones, este sindicato ha rechazado cualquier intento de desinversión de este activo.
¿Por qué se está eligiendo un representante de los trabajadores para la junta directiva de Ecopetrol?
En noviembre de 2025, Ecopetrol modificó sus estatutos durante una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, en la cual aprobó que hubiera un representante de los trabajadores dentro de los nueve puestos de la Junta.
También se aprobó la eliminación de las restricciones para que los sindicatos pudieran ocupar dicha posición. Otro de los cambios es que ahora solo se requiere tener un título técnico o tecnológico y experiencia profesional en el sector energético, a diferencia de lo que se estipulaba anteriormente, cuando una persona debía contar con un título profesional y experiencia en altos cargos directivos para sentarse en la mesa directiva.
En caso de que el presidente de una organización sindical, como la USO o cualquier otra, resulte elegido en la votación, el candidato deberá renunciar al sindicato antes de ser designado por la asamblea. A esto se suma que, una vez elegido, el nombre del candidato será remitido al Ministerio de Hacienda, entidad que lo incorporará en la plancha de propuestas que será presentada en la Asamblea General de Accionistas que se realizará en marzo. Con ese proceso se definirá la nueva Junta Directiva de la empresa.
