Trabajadores de Ecopetrol elegirán a su representante para aspirar a la Junta Directiva; los resultados se conocerán el 15 de enero

El jueves 15 de enero se entregarán los resultados de la elección del representante de los trabajadores en la Junta Directiva de Ecopetrol. Hasta la fecha, lo que se conoce es que César Loza, presidente de la Unión Sindical Obrera, más conocida como la USO, hace parte de los candidatos.
La apertura de la etapa de postulación comenzó el 16 de diciembre y concluyó el 22 de diciembre. A mediados de ese mes se hizo la revisión de las personas que se postularon y el 13 de enero concluiría el proceso. Se espera que la votación se realice entre el 14 y 15 de enero.
El primer requisito que debe cumplir una persona que desee integrar esta Junta es que debe tener conocimiento o experiencia internacional en actividades propias de la compañía, tanto en el campo industrial, comercial, operativo, bursátil, jurídico o financiero, así como una experiencia superior a 12 años, pero solo se considerarán los años posteriores a la culminación de un título de educación superior, ya sea técnico, técnico profesional, tecnólogo o profesional.
Otro de los requisitos es no pertenecer a más de cinco juntas directivas de sociedades anónimas, incluida la de Ecopetrol. Asimismo, debe ser una persona idónea y con buen nombre, con la finalidad de que este cargo sea ocupado por alguien con las calidades requeridas.
También debe tener un contrato laboral directo con Ecopetrol y a término indefinido. Sin embargo, esto tiene límites, puesto que no podrán hacer parte de la junta las personas que ocupen cargos que reporten directamente al presidente de Ecopetrol, ni aquellas que estén en vicepresidencias, direcciones de auditoría interna o que desempeñen funciones propias de esos departamentos.
Cabe señalar que, si una persona pertenece a una organización sindical y resulta elegida como miembro de la junta directiva, deberá presentar su renuncia al cargo en el sindicato antes de ser elegida por la asamblea. Para ello, deberá presentar, con al menos cinco días hábiles de antelación a la asamblea de accionistas, copia de la carta de renuncia, y de ser posible, la aceptación de esta por parte del organismo competente.
¿Por qué hay un representante de los trabajadores?
En noviembre de 2025, Ecopetrol modificó sus estatutos laborales en una asamblea extraordinaria de accionistas, en la cual se habilitó la elección de una persona que representara a los trabajadores para ocupar uno de los nueve puestos en la junta directiva de la compañía.
Entre los cambios aprobados, se señaló que esta posición sería producto de una elección directa de los trabajadores. Es decir, habría una votación interna entre los empleados de la compañía para elegir a su representante en la Junta.
Otro mecanismo aprobado fue la eliminación de la restricción para los sindicatos, ya que las personas pertenecientes a estas organizaciones podrán ser integrantes de la Junta.
A la vez, un punto modificado fue que los estatutos de la compañía exigían que los miembros de la junta contaran con un título universitario y experiencia en altos cargos directivos. Ahora solo se requiere tener un título técnico o tecnológico y experiencia profesional en el sector, con las adiciones que se mencionaron anteriormente.
Una vez el candidato sea elegido, su nombre será remitido al Ministerio de Hacienda, entidad que lo incorporará en la plancha de propuestas que será presentada a la asamblea de accionistas, la cual se realizará en marzo. A partir de ese proceso se definirá la nueva Junta de la estatal energética.
Cabe mencionar que la relación entre Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda radica en que Ecopetrol es una empresa que, en su mayor parte, pertenece a la Nación colombiana, y es dicho ministerio el que ostenta una participación de 88,45 % de la compañía.
