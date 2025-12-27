ISA implementó nuevas tecnologías de redistribución de energía en São Paulo, Brasil

ISA, filial de Ecopetrol, señaló que puso en operación el primer proyecto de sistemas flexibles de transmisión en corriente alterna en Brasil. La compañía indicó que esta tecnología permitirá la redistribución del flujo de energía en circuitos sobrecargados, con lo cual se optimiza la infraestructura y se mejora la estabilidad del sistema.
La innovación aplicada fue la de Sistemas Flexibles de Transmisión en Corriente Alterna (Facts por sus siglas en inglés), la cual funciona como un operador inteligente que redirige el flujo de la energía hacia rutas sin congestión. Además de que puede instalarse en subestaciones que ya existen.
Tecnología Facts de ISA. Imagen: ISA
Esta iniciativa se está implementando en São Paulo (Brasil) y se desarrolla en fases: la primera atiende las necesidades urgentes de la región derivadas de la demanda industrial, mientras se ejecutan obras destinadas a aliviar el sistema.
Destacado: ISA crea nueva empresa para gestionar sus operaciones en América Latina
Jorge Carrillo, presidente de la compañía, manifestó que este proyecto en Brasil es pionero en su tipo. Además, señaló que permitirá optimizar los sistemas eléctricos y acelerar la transición energética en cada uno de los países donde la empresa opera. ISA tiene presencia en Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Argentina y Centroamérica.
—