Se dispara el número de testigos electorales para las elecciones presidenciales de 2026

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cristian Quiroz, presentó la estrategia electoral orientada a fortalecer la transparencia de cara a las próximas elecciones presidenciales.
El funcionario explicó que el plan se centra en el acompañamiento a las campañas mediante la acreditación, capacitación y seguimiento de testigos electorales y auditores de sistemas, con el objetivo de garantizar un control efectivo en cada una de las mesas de votación.
El número de testigos electorales se multiplicó por 6,8 veces en comparación con la cifra de hace cuatro años (260.000).
En ese sentido, el CNE designó un “padrino” para cada campaña presidencial, quien tendrá la tarea de guiarlas en los procesos de postulación y formación de sus equipos de vigilancia electoral. Según Quiroz, esta medida busca asegurar condiciones equitativas y reforzar la confianza en el proceso democrático.
El presidente del CNE destacó que se espera la participación de más de 1,7 millones de testigos electorales en todo el país, lo que permitiría una cobertura total en las más de 123.000 mesas habilitadas para los comicios.
Asimismo, subrayó la importancia del uso de herramientas tecnológicas como el aplicativo para la postulación de actores electorales y la plataforma “Cuentas Claras”, donde las campañas deberán reportar sus ingresos y gastos antes del 8 de mayo.
“Queremos que las próximas elecciones sean las más transparentes, rápidas y con mayores garantías para todos los candidatos y ciudadanos”, afirmó Quiroz.
Cabe mencionar que la inscripción se debe hacer antes del 20 de mayo.
Finalmente, hizo un llamado a los partidos políticos, campañas y ciudadanos a participar activamente en el proceso electoral, destacando que el trabajo conjunto entre instituciones, campañas y votantes es clave para fortalecer la democracia en el país.