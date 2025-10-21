Se revela ranking Merco Líderes 2025: varios cambios en top 10 y nuevos ingresos en medición

Este martes, 21 de octubre, se presentaron los resultados de Merco Líderes Colombia 2025 en su 18 edición, en el marco del Leadership Forum Medellín de Valora Analitik, el estudio que evalúa la reputación de los líderes empresariales del país. Este monitoreo recopila datos a partir de ocho fuentes de información y se destaca como uno de los más relevantes en Colombia.
De acuerdo con Catalina Londoño, directora de Merco para Colombia, “Para esta edición que estamos presentando en 2025, Merco Lideres Colombia cuenta con una metodología ampliada que incluye nuevas fuentes de información como son los Periodistas que valoran el liderazgo, Merco Líderes Digital que evalúa tanto las publicaciones como la conversación reputacional generada por parte de los líderes”.
Y agrega: “Además, se incorporan a la valoración del líder, los indicadores objetivos de la empresa, en tanto a resultados de gestión. Este estudio cuenta con una metodología de evaluación reputacional más integral, ya que incluye ocho fuentes de información diferentes para monitorear la reputación de los líderes empresariales en Colombia”.
El Top 10 de líderes empresariales
Así las cosas, el Top 10 del ranking de los 100 líderes empresariales con mejor reputación en el país, presenta algunas variaciones de las posiciones que ocupan entre uno y otro empresario.
Asciende del 2 al 1 lugar, Juan Carlos Mora Uribe de Bancolombia, situándose como el líder con mejor reputación corporativa en Colombia.
Arturo Calle Calle de Comercializadora Arturo Calle, pasa al 2 puesto; Beatriz Fernández de Crepes & Waffles, se mantiene en el 3 lugar; David Vélez, de Nubank, escala del 5 al 4 puesto; Jorge Mario Velásquez Jaramillo, del Grupo Argos, escala del 7 al 5 puesto; Camila Escobar Corredor, de Procafecol (Juan Valdez), asciende cuatro lugares pasando del puesto 10 al 6 lugar; Mario Hernández Zambrano, de Mario Hernández, pasa del 8 al 7 puesto; Carlos Enrique Cavelier Lozano, de Alquería, escala del puesto 11 al 8 lugar; Sergio Andrés Rincón Rincón, de Bavaria, escala cinco posiciones pasando del puesto 14 al 9 y Ernesto Fajardo Pinto, de Alpina, pasa del del 9 al 10 lugar.
De acuerdo con José María San Segundo, CEO de Merco “Una vez más vemos como la reputación de las empresas colombianas y las de sus líderes están estrechamente conectadas y es que, si bien es cierto que la reputación de una compañía afecta de manera directa a la figura de sus directivos, también es indiscutible que la del CEO condiciona la percepción pública de la organización. Solo si se mantiene el círculo virtuoso entre la reputación empresarial y la del líder se garantizará el éxito a largo plazo en un entorno competitivo como el que se vive en Colombia actualmente”.
Empresarias en el Top 100
Para este 2025 el ranking de los 100 líderes empresariales más reputados cuenta con la presencia de 19 mujeres, dos de ellas están en el Top 10 e ingresa por primera vez al ranking de Merco Líderes, Ivonne Orozco Vasconsellos de Keralty y Karen Brazdys Villegas de Brinsa.
|2025
|Líder
|Empresa
|3
|Beatriz Fernández
|Crepes & Waffles
|6
|Camila Escobar Corredor
|Procafecol (Juan Valdez)
|11
|María Lorena Gutiérrez Botero
|Grupo Aval
|16
|Liliana Restrepo Arenas
|Frisby
|18
|Claudia Patricia Restrepo Montoya
|Universidad Eafit
|20
|Juana Francisca Llano Cadavid
|Suramericana
|23
|Marcela Torres Córdoba
|Nu Colombia
|25
|Carolina Espitia Manrique
|Alpina
|30
|Raquel Bernal Salazar
|Universidad de Los Andes
|36
|Brigitte Baptiste
|Universidad EAN
|40
|María Andrea Vargas Silva
|Natura Cosméticos
|45
|María Fernanda Suárez Londoño
|Banco Popular
|70
|Sylvia Escovar Gómez
|–
|84
|Ivonne Orozco Vasconsellos
|Keralty / Organización Sanitas
|88
|Lina Monsalve Soto
|Ex – Mercado Libre
|90
|Claudia Bejarano Gutiérrez de Piñeres
|Cerrejón
|91
|Ángela María Hurtado Castro
|JP Morgan
|94
|Tatiana Mejía Casas
|Tostao Café y Pan
|98
|Karen Brazdys Villegas
|Brinsa
Cinco líderes hombres ingresan por primera vez al ranking de los 100 líderes con mejor reputación corporativa en Colombia:
|2025
|Líder
|Empresa
|38
|Germán Alberto Bahamón Jaramillo
|Federación Nacional de Cafeteros
|46
|Carlos Calleja Hakker
|Grupo Éxito
|63
|Doménico Barbato Gaviria
|Mercado Libre
|75
|Rodrigo de Gusmao Ribeiro
|Claro
|78
|Rodrigo Fajardo Zilleruelo
|Falabella
Dentro del Top 100, los tres líderes empresariales que mejoran más posiciones con respecto al año anterior son:
|2024
|2025
|Líder
|Empresa
|79
|16
|Liliana Restrepo Arenas
|Frisby
|71
|17
|José Manuel Restrepo Abondano
|Universidad EIA
|72
|25
|Carolina Espitia Manrique
|Alpina
Los sectores con mayor presencia de líderes son: el financiero y el sector de energía, gas y agua cada uno con 8 empresas y el sector industrial con 7.
El Top 1 que ocupan los líderes empresariales de cada uno de estos sectores:
- Financiero – Juan Carlos Mora Uribe, de Bancolombia.
- Energía, gas y agua – Ricardo Sierra Fernández, de Celsia.
- Industrial – Pedro Felipe Carvajal Cabal, de Grupo Carvajal.
La muestra total del campo de Merco Líderes Colombia 2025 contó con 2.410 encuestas que se llevaron a cabo entre marzo y octubre de este año, convirtiéndose en la metodología de evaluación reputacional más completa del mundo, que integra la percepción y valoración de 8 fuentes de información; siendo el único monitor de reputación verificado por una auditoría independiente (KPMG).
Las evaluaciones, conformada por diferentes stakeholders, se realizan a directivos de compañías, expertos en comunicaciones, periodistas de información económica, Merco Líderes Digital, analistas financieros, catedráticos e indicadores objetivos de gestión.