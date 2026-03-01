Sector automotor registra febrero histórico: ventas crecen 49,4 % y marcan récord desde 2011

Fenalco y ANDI presentaron su informe de ventas de vehículos de febrero, donde se registró un incremento del 49,4 % frente al mismo mes de 2025 con un total de 25.548.
Cabe resaltar que, como dato clave, este febrero fue el mejor registrado desde 2011, superando el umbral de las 25.000 unidades.
Según el informe, lo anterior estuvo apalancado por el cierre de negocios iniciados durante el pasado salón del automóvil, que continuó dinamizando las matrículas al inicio del año.
El tipo de vehículo más vendido fue el SUV (13.967). Luego siguieron los automóviles (5.581), Pick Ups (1.551), comerciales de carga (2.089), camionetas (1.643). Mientras que el menor aporte vino por parte de los cuadriciclos (16).
Las marcas más vendidas en febrero
La marca más vendida durante el mes fue Kia, con un total de 3.726, superando la cifra que registró en el mismo periodo del año pasado (2.514). Las otras dos marcas que completan el podio fueron Renault (2.452) y Chevrolet (2.298).
Otras marcas destacadas: Toyota (2.247) y Mazda (1.949), ambas con una participación de 8,8 % y 7,6 %, respectivamente.
Las ciudad donde más se matriculó vehículo fue Bogotá, con un total de 6.904. Siguió Medellín (4.488), Cali (2.091), Funza (2.020) y Bucaramanga (971).
No obstante, las ciudades con mayor variación mensual fueron Madrid, con un 151 % y Belén de los Andaquíes, con 111,1 %.
Por otra parte, los eléctricos crecieron 107 %: 2.508 frente a los 1.095 de febrero en 2025. Mientras que los de carga sumaron 2.089.
—