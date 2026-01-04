El café cierra el 2025 con varios hitos alcanzados, tanto en el ámbito interno, como en los mercados internacionales y aunque sus proyecciones son más moderadas para 2026, seguirá siendo un motor de crecimiento para el agro y para Colombia.
Este año, y por primera vez en la historia, el café arábica -la variedad en la que se incluye el producto colombiano- sobrepasó la barrera de los US$4 la libra en la Bolsa de Valores de Nueva York, dejando importantes recursos para los productores nacionales.
Dicha cotización se presentó por primera vez en febrero -y aunque registró una baja entre julio y agosto a US$2,8- durante la mayoría del año se mantuvo por encima de los US$3,5 la libra.
Como afirmó a finales de noviembre en entrevista con Valora Analitik, Gustavo Gómez, presidente de Asoexport, “el café está salvando la patria”, no solo por las exportaciones —que en lo corrido del año van en 9,8 millones de sacos, un 11 % más que el año pasado— sino porque el valor ha sido el más alto de toda la historia, con más de US$5.500 millones, al decimoprimer mes del año.
El dinamismo del producto ha sido consecuencia Las dificultades en la producción de Brasil y Vietnam por las variaciones climáticas ocasionó menos oferta de café en el mundo y se convirtió en una de las principales razones que impulsó el comodity colombiano. Contrario a eso, la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) reveló semanas atrás que la cosecha 2024-2025 en Colombia cerró con una producción de 14,8 millones de sacos, convirtiéndose en la más alta desde 1992 y un crecimiento del 17 % frente al año anterior.
El café vuelve a tener ventajas para entrar a EE. UU.
A pesar de que en abril de este año el café de Colombia había quedado gravado con una tarifa de 10 % para el ingreso a Estados Unidos -tras anunciarse la política de aranceles recíprocos del presidente, Donald Trump- su situación mejoró meses más tarde.
Con la primera imposición, varios productos del agro colombiano como banano, café, aguacate y frutas, entre otros, debían pagar la tarifa mínima para el ingreso a ese país, una situación que se mantuvo por más de siete meses.
No obstante, en noviembre el mandatario dio a conocer una nueva orden ejecutiva que eliminó el arancel reciproco para varios de los productos considerados como esenciales en la canasta básica estadounidense, permitiendo eliminar la medida que pesaba sobre el café.