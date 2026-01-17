De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la inflación en 2025 cerró en 5,1 %. Si bien el dato no representa mayores cambios con relación al año anterior, sí sirve como referente para entender cómo se sentirá el costo de vida en el bolsillo de los colombianos en el arranque del 2026.
Matrículas, arriendos, administraciones y servicios suelen ajustarse casi al mismo tiempo, justo después de las vacaciones y cuando las finanzas del hogar aún están acomodándose. En ese contexto, un análisis de la firma Russell Bedford aborda cuáles son los rubros con mayor y menor presión inflacionaria durante los primeros meses del año.
Enero concentra el golpe
El informe proyecta que el Índice de Precios del Consumidor (IPC) continuaría bajando de forma gradual, con una inflación anual moviéndose entre 4,8 % y 5,0 % hacia marzo. Aunque este nivel todavía se mantiene por encima del rango meta del Banco de la República, sí supone un menor ritmo de aumentos frente a 2024 y buena parte de 2025.
“En total, la inflación del primer trimestre se movería entre 0,9 % y 1,4 %, pero ese promedio puede resultar engañoso. Detrás de esa cifra hay gastos que se ajustan de manera gradual y otros que llegan de una sola vez, como la educación o el arriendo”, destaca el reporte.
En el caso de la educación, el reporte señala que este se mantendrá como el rubro que ejercerá mayor presión.
En 2025, esta categoría acumuló una variación anual superior al 7 %. Con eso en consideración, se estima que en el primer trimestre el sector registre un aumento acumulado de 2,0 % a 2,5 %, alcanzando una inflación anual entre el 6,5 % y el 7,5 %.
A ese impacto se suman los servicios, un grupo que incluye salud, recreación, turismo, alojamiento y servicios personales.
El año pasado estas categorías ya mostraban una inflación anual superior al promedio del IPC, cercana a 5,8 % y 6,2 %. En ese sentido, se prevé que en los próximos tres meses se reporte una variación acumulada de entre 1,2 % y 1,6 %. Con ello, la inflación anual del sector servicios seguiría siendo elevada, al ubicarse en un rango entre 5,5 % y 6,0 %.
“Estos rubros están atrapados en un círculo de indexación. Muchos precios se actualizan automáticamente con la inflación pasada, no con la actual. Eso retrasa cualquier alivio para las familias, incluso cuando este indicador empieza a ceder”, advierte el análisis.
Alimentos, transporte y vivienda seguirán ajustándose
Para los siguientes dos meses, el ritmo de aumento de precios tenderá a ser más moderado. Al menos, así lo señalan las proyecciones, sin que eso implique una reducción real del gasto mensual.
“En alimentos veremos menos volatilidad que en años anteriores, pero no una reducción real de precios. Una inflación más baja no significa mercado más barato, sino incrementos más pequeños sobre precios que ya son altos”, indica la firma.
Pasando al transporte, este se proyecta como uno de los sectores que generaría menor presión. Tras cerrar el año con una inflación anual entre 3,5 % y 4,0 %, se estima que en el primer trimestre este registre una variación acumulada de 0,6 % a 0,9 %.
En lo referente a la vivienda, el aumento seguirá siendo moderado, pero persistente.
“Luego de cerrar 2025 con una inflación cercana a 4,5 % –4,8 %, este grupo tendría una variación trimestral entre 0,8 % y 1,1 %. La inflación anual se movería alrededor de 4,7 %–5,0 %, reflejando la indexación de arriendos y ajustes tarifarios”, destaca.
En ese sentido, la firma resalta la necesidad de anticiparse para hacerles frente a los gastos que se avecinan en los próximos meses.
