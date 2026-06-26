Seis de cada diez colombianos están viendo el Mundial desde casa: Así cambia su gasto

El Mundial 2026 no solo mueve viajes, boletas y turismo internacional. En Colombia, la mayor parte del consumo está concentrado en los hogares. Una encuesta de Netquest, citada por Littio, indica que el 61,4 % de más de 1.400 hinchas colombianos ven los partidos desde casa, una tendencia que lleva el gasto hacia plataformas digitales, suscripciones y compras en línea.
Según cifras de la FIFA incluidas en el informe, alrededor de 6.000 millones de personas siguen el torneo por televisión, plataformas digitales y servicios de streaming, mientras que unos 6,5 millones asistirán a los estadios.
En Colombia, el regreso de la Selección al Mundial después de ocho años también impulsa el consumo digital. Además de las reuniones para ver los partidos, ha aumentado la demanda de plataformas de streaming, compras internacionales y servicios facturados en dólares o euros.
Ese panorama también pone sobre la mesa un tema económico: el costo adicional que generan impuestos, comisiones y conversiones de moneda cuando los pagos se realizan en plataformas o comercios internacionales.
Mundial 2026 impulsa las compras digitales y los pagos en moneda extranjera
El comercio electrónico colombiano llega al Mundial con cifras récord. Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, durante 2025 los colombianos realizaron 684,6 millones de compras en línea, un crecimiento del 19,9 % frente al año anterior. Además, el comercio electrónico transfronterizo aumentó cerca del 18 %, superó los US$7.800 millones y el país recibió más de 37 millones de envíos internacionales, casi el doble que en 2024.
Durante el torneo, buena parte de ese consumo se concentra en pocas semanas. Los hogares incrementarán los pagos de plataformas digitales, compras internacionales y otros servicios contratados en moneda extranjera.
A esos gastos se suman costos que muchas veces pasan desapercibidos. En Colombia, los servicios digitales del exterior, como plataformas de streaming, pagan IVA del 19 %. Además, las compras internacionales pueden tener comisiones entre el 1 % y el 4 %, dependiendo de la franquicia y del emisor de la tarjeta.
También existe el costo por conversión de moneda. Cuando un comercio ofrece cobrar directamente en pesos una compra realizada en el exterior, el margen aplicado puede aumentar el valor final entre un 3 % y un 8 %, según el material entregado por Littio.
Christian Knudsen, CEO y cofundador de Littio, explicó que muchos consumidores solo revisan la tasa de cambio y no quién realiza la conversión o qué margen aplica. Según el directivo, ese costo depende de cada operación y puede mantenerse incluso cuando el dólar pierde valor.
Littio apuesta por recompensas durante el Mundial 2026
En este contexto, Littio presentó Fiesta Futbolera, una dinámica disponible dentro de su aplicación para los usuarios durante el Mundial. La iniciativa permite completar acciones como personalizar o utilizar la tarjeta de la plataforma para recibir recompensas en dólares digitales acreditadas en el balance. La empresa aclaró que la mecánica premia el uso de la aplicación y no los resultados de los partidos.
La compañía también destacó que su tarjeta permite realizar pagos nacionales e internacionales sin cargos propios por transacciones en el exterior y operar con saldos digitales en dólares, euros y pesos desde una misma aplicación. El objetivo es reducir conversiones innecesarias al momento de pagar servicios o compras internacionales.
Según los cálculos presentados por Littio, un hogar que mantenga un par de suscripciones durante las cinco semanas del torneo y realice dos o tres compras importadas por unos US$150 podría destinar entre $600.000 y $1.000.000 a consumos facturados en el exterior. De ese total, entre $20.000 y $70.000 corresponderían únicamente a conversiones y comisiones, dependiendo del medio de pago utilizado.
Recomendado: Alertan por páginas falsas para ver el Mundial 2026: Así pueden robar cuentas y tarjetas bancarias
Knudsen señaló que el Mundial concentra en pocas semanas un consumo internacional que normalmente se distribuye durante varios meses del año. Por eso, la estrategia de la compañía busca facilitar los pagos en la moneda correspondiente y ofrecer incentivos por el uso de la plataforma.
Más allá de los resultados deportivos, el Mundial 2026 también tendrá un impacto sobre los hábitos de consumo de los colombianos. Para quienes seguirán el torneo desde casa, buena parte del presupuesto estará en las suscripciones, las compras digitales y los pagos internacionales, un escenario en el que conocer los costos asociados a cada transacción es clave para administrar mejor el dinero.