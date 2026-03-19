Selección Colombia revela su lista para enfrentar a Croacia y Francia antes del Mundial 2026

La Selección Colombia disputará dos amistosos en marzo frente a Croacia y Francia en Estados Unidos, como parte de su preparación final para el Mundial que se jugará en Norteamérica. Los encuentros se jugarán el 26 de marzo en Orlando y el 29 de marzo en Maryland, según la programación oficial de la Federación Colombiana de Fútbol.
El técnico Néstor Lorenzo convocó a 26 jugadores, en su mayoría provenientes de ligas europeas y sudamericanas. Más de la mitad de la lista milita fuera del continente americano, lo que confirma la tendencia de los últimos ciclos mundialistas, en los que Colombia ha dependido de futbolistas en el exterior para sostener su base competitiva.
Entre los nombres destacados aparecen Luis Díaz y Luis Suárez, quienes llegan de disputar la Champions League con cifras de gol relevantes y presencia en fases finales de torneos internacionales. En contraste, el capitán James Rodríguez apenas suma minutos tras cuatro meses sin competencia, luego de su reciente llegada a la MLS.
Convocados de la Selección Colombia para amistosos ante Croacia y Francia
Arqueros
Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (Argentina)
Camilo Vargas – Atlas (México)
David Ospina – Atlético Nacional (Colombia)
Defensores
Yerson Mosquera – Wolverhampton (Inglaterra)
Daniel Muñoz – Crystal Palace (Inglaterra)
Johan Mojica – Mallorca (España)
Juan David Cabal – Juventus (Italia)
Dávinson Sánchez – Galatasaray (Turquía)
Déiver Machado – Nantes (Francia)
Santiago Arias – Independiente (Argentina)
Jhon Lucumí – Bologna (Italia)
Mediocampistas
James Rodríguez – Minnesota United (Estados Unidos)
Juan Fernando Quintero – River Plate (Argentina)
Jorge Carrascal – Flamengo (Brasil)
Richard Ríos – Benfica (Portugal)
Jefferson Lerma – Crystal Palace (Inglaterra)
Gustavo Puerta – Racing Santander (España)
Kevin Castaño – River Plate (Argentina)
Jhon Arias – Palmeiras (Brasil)
Jaminton Campaz – Rosario Central (Argentina)
Delanteros
Luis Díaz – Bayern Múnich (Alemania)
Carlos Andrés Gómez – Vasco da Gama (Brasil)
Rafael Santos Borré – Internacional (Brasil)
Luis Suárez – Sporting de Lisboa (Portugal)
Jhon Córdoba – Krasnodar (Rusia)
Johan Carbonero – Internacional (Brasil)
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Croacia y Francia representan dos selecciones que han sido finalistas en las últimas tres Copas del Mundo. Francia fue campeona en 2018 y subcampeona en 2022, mientras Croacia alcanzó la final en 2018 y las semifinales en 2022. Enfrentar a estos equipos permite medir el nivel real de Colombia frente a rivales que históricamente compiten en instancias decisivas.