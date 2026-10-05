Sempli lanza línea de crédito de hasta $300 millones por empresa para financiar energía solar

Sempli, Ímpetu Energía y EnerBit anunciaron una línea de financiación para que pequeñas y medianas empresas colombianas puedan adquirir e instalar sistemas de energía solar, con un monto de hasta $300 millones por empresa.
La iniciativa contempla una oportunidad de financiación cercana a $300.000 millones para más de 5.000 pymes en los próximos cinco años, de acuerdo con las compañías. La línea está dirigida a empresas legalmente constituidas con ventas anuales superiores a $500 millones.
El crédito tendrá plazos de hasta 72 meses, cuatro meses de periodo de gracia y cuotas fijas. El periodo inicial busca dar tiempo para la instalación y puesta en funcionamiento de los sistemas antes de comenzar con los pagos.
La financiación se tramitará de manera digital a través de Sempli, mientras que Ímpetu Energía estará a cargo del diseño, instalación y puesta en marcha de los sistemas fotovoltaicos. EnerBit aportará la gestión energética, incluida la optimización del consumo y la gestión de excedentes.
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Financiación para proyectos solares
La alianza busca atender una de las principales barreras para que las pymes adopten sistemas de generación solar: el acceso al capital para realizar la inversión inicial.
Según las compañías, el contexto de mayores costos de energía ha incrementado el interés de las empresas por alternativas de generación propia. El comunicado señala que las tarifas empresariales han aumentado 60 % desde 2020 y que la energía solar representó 87,8 % de la nueva capacidad instalada en Colombia durante 2025.
“La energía solar puede ser una de las mejores inversiones que una pyme colombiana puede hacer hoy, pero para muchas el acceso al capital sigue siendo la principal barrera”, explicó Esteban Velasco, CEO y cofundador de Sempli.
La propuesta integra en un mismo proceso la financiación, el desarrollo del sistema fotovoltaico y la gestión de la energía. Ímpetu Energía señaló que el esquema busca evitar que las empresas tengan que contratar por separado el crédito, la ingeniería y la gestión energética.
De acuerdo con el comunicado, un sistema fotovoltaico puede reducir entre 40 % y 70 % la factura energética de una empresa, con periodos de retorno de la inversión estimados entre cuatro y seis años. Estas cifras corresponden a las estimaciones presentadas por las compañías para este tipo de proyectos.
La iniciativa también contempla acompañamiento técnico durante el proceso y soluciones para optimizar el consumo y gestionar los excedentes de energía generados por los sistemas instalados.
“Esta alianza cubre la cadena completa en un solo proceso: el capital de Sempli, el activo que nosotros construimos y operamos, y la tecnología de EnerBit para gestionarlo”, señaló Santiago Restrepo, CEO de Ímpetu Energía.
Las tres compañías estiman que, si alcanzan la meta de 5.000 empresas financiadas en cinco años, se movilizarían más de $300.000 millones hacia proyectos de generación solar para pymes en Colombia.
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