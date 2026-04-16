SENA lanzó cerca de 36.000 nuevos cupos para diversos programas: Así puede aplicar

Con el propósito de ampliar el acceso a educación gratuita y pertinente, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) anunció la apertura de la segunda oferta de formación presencial y a distancia para 2026. Esta convocatoria busca facilitar el ingreso de más personas a programas que contribuyan al desarrollo de competencias laborales acordes con las exigencias actuales del mercado.
De acuerdo con la entidad, el proceso de inscripciones estará habilitado entre el 18 y el 22 de abril. Posteriormente, el inicio de clases está previsto para finales de mayo o comienzos de junio, según la programación académica de cada programa. En esta oportunidad, se dispondrá de cerca de 36.000 cupos, distribuidos en distintos niveles de formación, entre ellos programas técnicos, tecnólogos, operarios y auxiliares.
La oferta académica responde a la necesidad de fortalecer habilidades prácticas y teóricas en sectores productivos estratégicos, con el fin de mejorar las oportunidades de empleabilidad de los aspirantes. El SENA reitera que estos procesos formativos están diseñados para responder a las dinámicas del entorno laboral y contribuir al desarrollo económico del país.
¿Cómo hacer el registro para los programas que oferta el SENA?
Las personas interesadas en participar en la convocatoria deben ingresar a la plataforma oficial betowa.sena.edu.co y seleccionar la opción “Registrarse”. Una vez allí, es necesario diligenciar el formulario con los datos personales solicitados por el sistema, verificar la información suministrada, aceptar los términos y condiciones y completar el proceso de creación de cuenta.
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Para quienes ya se encuentran registrados, la entidad recomienda validar previamente el acceso a la plataforma. En caso de presentar inconvenientes con el usuario o la contraseña, se puede realizar la recuperación de credenciales a través del correo electrónico registrado. Adicionalmente, el SENA dispone de canales de atención telefónica para orientar a los aspirantes durante el proceso de inscripción.
En relación con los requisitos, se establece como condición general tener al menos 14 años. No obstante, estos pueden variar según el nivel de formación seleccionado. Para los programas de nivel auxiliar, operario y técnico no se exige título académico previo. En contraste, quienes aspiren a programas tecnólogos deben contar con título de bachiller y haber presentado las pruebas ICFES Saber 11.
Finalmente, la entidad enfatiza que todos los trámites asociados a la convocatoria —registro, inscripción y asignación de cupos— son gratuitos y no requieren intermediarios. Esta precisión busca evitar fraudes y garantizar que los ciudadanos accedan de manera directa a la oferta institucional.