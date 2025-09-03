Senado elige a Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional tras dura puja en el Congreso

Este miércoles, 3 de septiembre, El Senado de la República eligió a Carlos Ernesto Camargo Assis como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, en una votación que reflejó las tensiones entre el Gobierno de Gustavo Petro y los sectores de oposición.
Carlos Camargo, exdefensor del Pueblo entre 2020 y 2024, fue seleccionado de una terna presentada por la Corte Suprema de Justicia, que también incluía a María Patricia Balanta Medina —magistrada del Tribunal Superior de Buga, impulsada por el Gobierno de Petro— y al académico Jaime Humberto Tobar Ordóñez.
Mientras Camargo contaba con el respaldo de partidos como Cambio Radical, Centro Democrático y Conservador —además de influencias del uribismo—, Balanta logró apoyo del Pacto Histórico y sectores independientes.
Contexto de la votación
Días antes de la elección, varios sondeos dentro del Congreso indicaban que la votación estaba empate técnico entre Camargo y Balanta, con cifras que rondaban los 52 votos para cada uno. La incertidumbre creció cuando algunos senadores del Pacto Histórico fueron declarados impedidos para votar por conflictos de interés.
En ese contexto, en la plenaria Camargo obtuvo la mayoría de los votos y se quedó con el puesto. Esta elección representa un triunfo para la oposición, que ahora cuenta con un aliado clave dentro de la Corte Constitucional. Esto podría significar un mayor nivel de control y revisión sobre las reformas que el presidente Petro ha impulsado en temas como pensiones, salud y trabajo.
Si Balanta hubiese sido elegida, el Gobierno habría fortalecido su presencia en el alto tribunal, lo que le habría dado mayor respaldo jurídico a sus iniciativas. Con esta elección, Camargo ocupará el cargo durante ocho años, tiempo en el que tendrá un papel decisivo en la definición del rumbo jurídico del país.
