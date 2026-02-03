Futbol Colombiano Valora Sports

Sencia tomó radical decisión sobre futuro de la gramilla de El Campín

Varias críticas han llegado al administrador del estadio El Campín por el estado de la gramilla. Se tomaron decisiones.

Estadio El Campín: ¿Cuánto le vale a Santa Fe y Millonarios alquilar la cancha que está en tan mal estado?
Santa Fe se expone a multas económicas por parte de Conmebol. Foto tomada del X de Sencia

Varias han sido las críticas a Sencia por el manejo que está haciendo sobre la gramilla de El Campín, que se encuentra fuertemente afectada por el uso del campo para conciertos, eventos privados y también por lo que ocurre con las fuertes lluvias.

Los directivos de los equipos profesionales de Bogotá que usan esa cancha, Millonarios y Santa Fe, han pedido a la Alcaldía y al administrador del estadio medidas urgentes para mejorar las condiciones de la gramilla.

El Campín, entre el fútbol y los conciertos
El mal estado de la grama de El Campín se pudo ver en el partido entre Santa Fe y Pereira. Imagen: Dimayor

El Campín, hay que tener en cuenta, si bien ha sido prioridad para eventos deportivos, se ha abierto a ser epicentro de otros eventos culturales, incluidos varios conciertos multitudinarios.

Mauricio Hoyos, CEO de Sencia, dio a conocer algunas de las medidas que se están aplicando para mejorar el rendimiento de la gramilla de El Campín y aseguró que se van a escuchar los llamados de atención de los equipos de fútbol de la capital.

¿Qué hará Sencia con la gramilla de El Campín?

Una de las peticiones se centra en que el estadio debería “tener un respiro” y dejar de albergar aquellos eventos en los que es necesario ubicar infraestructura pesada, o la presencia de miles de personas sobre el pasto del estadio.

Sobre esto, en entrevista con Caracol Radio, Hoyos aseguró que se revisan los eventos que tendrán lugar en El Campín y se confirmó que, durante el mes de febrero no habrá eventos de este tipo que sean una presión extra sobre la gramilla.

Estadio el Campín
Sencia reconoció que la cancha de El Campín no se encuentra en condiciones óptimas. Imagen: Cortesía Sencia

Finalmente, Santa Fe pidió tener muy en cuenta los planes que se puedan ejecutar en el menor tiempo posible, toda vez que podrían darse importantes sanciones económicas en la Copa Libertadores, a manos de la Conmebol, por el mal estado de la gramilla.

Tags: Fútbol colombiano
