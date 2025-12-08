Serafino Iacono aclara señalamientos sobre NG Energy, Sinú 9 y supuestos vínculos con Ecopetrol

El empresario Serafino Iacono publicó un comunicado en el que aclara una serie de señalamientos e interpretaciones que —según afirma— han distorsionado su nombre y su actividad profesional en los últimos meses.
En el documento, publicado este 8 de diciembre de 2025, Iacono detalla el funcionamiento regulatorio de NG Energy International Corp., explica el proceso histórico del bloque gasífero Sinú 9 y desmiente otros señalamientos.
“Durante los últimos meses se han difundido publicaciones con interpretaciones especulativas y carentes de sustento, que han generado confusión y distorsiones sobre mi nombre y mi labor profesional, al vincularme con supuestos hechos y circunstancias que no corresponden a la realidad”, expresa el comunicado.
¿Qué dice Serafino Iacono sobre los señalamientos?
De acuerdo con el comunicado, el empresario aseguró:
- NG Energy International Corp., anteriormente Pentanova, es una empresa canadiense dedicada a la exploración y producción de energía. La compañía cotiza en la Bolsa de Toronto (TSX), lo que implica que está sometida a estrictas leyes del mercado de capitales canadiense y a un sistema de control, gobernanza y compliance reconocido como uno de los más rigurosos del mundo.
Esto incluye la supervisión de los Canadian Securities Administrators (CSA) bajo el National Policy 58-201 – Corporate Governance Guidelines, el National Instrument 58-101 – Disclosure of Governance Practices, entre otros estándares basados en transparencia, responsabilidad y gestión del riesgo.
- El sistema canadiense de control interno y reporte financiero (NI 52-109) es equivalente a la ley Sarbanes-Oxley (SOX) de Estados Unidos, considerado uno de los regímenes más robustos en materia de control y aseguramiento financiero.
Además, la ley establece un modelo de compliance multinivel, mediante el cual las compañías son supervisadas simultáneamente por entidades como los Provincial Securities Commissions de Ontario, Alberta y British Columbia, entre otros.
Esto conforma un sistema altamente regulado, con vigilancia estricta y permanente, auditorías externas, reportes públicos y estándares que no permiten irregularidades ni opacidad.
- NG Energy International Corp. no tiene actividades directas en Colombia. La operación en el país está a cargo de MKMS Energy Sucursal Colombia, empresa controlada de manera indirecta por NG Energy International Corp.
- El bloque Sinú 9, un campo de gas natural en Córdoba, no fue adjudicado recientemente ni mediante supuestas presiones. Fue otorgado en 2014 a la compañía Clean Energy por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), tras un proceso altamente regulado.
- En 2017, NG Energy adquirió —a través de compañías controladas de forma indirecta— una participación en el bloque Sinú 9 mediante acuerdos privados con Clean Energy.
Por tanto, es incorrecto afirmar que la adquisición de derechos sobre el bloque SN-9 se realizó en 2024.
- En 2024, dicha participación pasó a estar registrada a nombre de MKMS ante la ANH, después de cumplir las obligaciones previstas en los acuerdos privados. La cesión de derechos por parte de Clean Energy a MKMS se realizó conforme a la legislación colombiana y siguiendo los trámites establecidos por la ANH.
- No existe relación alguna de MKMS, NG Energy o sus filiales con Ecopetrol.
Ninguna de estas compañías ha tenido negocios con Ecopetrol, ni en el pasado ni en el presente.
Como persona natural, tampoco tengo vínculo o negocio alguno con esa empresa. Ninguna operación ha involucrado venta de activos a Ecopetrol o a sus subsidiarias.
- Ecopetrol no tiene competencia ni injerencia en la adjudicación de áreas de exploración y producción en Colombia.
Desde la reforma petrolera de 2003-2004, se separó la regulación y administración del recurso —funciones del Estado— de la operación empresarial, precisamente para evitar conflictos de interés y garantizar adjudicaciones técnicas, transparentes y abiertas para todos los operadores, nacionales y extranjeros.
- La ANH es la entidad estatal encargada de administrar las reservas de hidrocarburos de la Nación y de asignar las áreas para exploración y explotación.
Cualquier intento de vincular el bloque Sinú 9 con Ecopetrol carece de fundamento.
- Actualmente no hago parte de la administración de NG Energy. Me desempeñé como CEO hasta el 25 de marzo de 2024 y como miembro de la Junta Directiva hasta el 1 de agosto de 2024.
- Mi trabajo siempre se ha desarrollado conforme a las exigencias de la ley colombiana y en absoluto cumplimiento de los requerimientos regulatorios. He invertido en el país y apostado por su autosuficiencia energética de manera responsable y transparente.
- Sobre la compra de un apartamento por parte del señor Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, he precisado públicamente que se trató de un negocio ajustado a la ley y he entregado toda la información pertinente a las autoridades competentes.
- No soy ciudadano venezolano. Soy ciudadano italiano.
Tampoco es cierto que haya sido designado cónsul en San Marino por el actual gobierno.
En realidad, fui designado cónsul honorario de San Marino en Colombia.
Recomendado: Entrevista | “En el proyecto de régimen sancionatorio aduanero de la DIAN no todos los errores son sancionables”v
“Por todo lo expuesto, rechazo de manera contundente el uso de informaciones incompletas o interpretaciones sesgadas que busquen sembrar dudas sobre mi integridad. La información veraz y responsable exige verificar datos, contrastar fuentes y evitar mezclar hechos que no guardan relación”, señala el comunicado.
Y concluye: “Espero que estas precisiones sirvan de insumo para la labor periodística y solicito respetuosamente a los medios tenerlas en cuenta para ejercer un trabajo riguroso, que no dé cabida a insinuaciones sin fundamento que afecten la reputación de las personas ni la imagen de proyectos e inversiones claves para el desarrollo energético del país”.
—