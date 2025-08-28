De París a Bogotá: Sifan Hassan revoluciona el atletismo de la capital con su visita a la tienda de Nike

Bogotá fue el escenario de la visita de Sifan Hassan, una figura del atletismo mundial. La campeona olímpica, reconocida por su triplete de medallas en los Juegos de París 2024, participó en un encuentro con la comunidad del running local que se llevó a cabo en la tienda Nike Rise Calle 82, donde se ofreció un espacio para la interacción directa entre la atleta y los corredores.
La trayectoria de Sifan Hassan está marcada por una serie de resultados en la élite del atletismo. En los Juegos Olímpicos de París 2024, la atleta neerlandesa ganó la maratón con un registro de 2:22:55, estableciendo un récord olímpico. Este logro se sumó a sus medallas de bronce en los 5.000 y 10.000 metros, completando un triplete.
Este rendimiento deportivo es un hito. Un año antes, en 2023, Hassan ganó las maratones de Londres y Chicago. En Chicago, su tiempo de 2:13:44 fue el segundo más rápido en la historia de la maratón femenina hasta esa fecha. La marca también representó un récord para la carrera. Estas victorias y su desempeño en pista solidifican su posición como una de las atletas de fondo más relevantes.
Sifan Hassan en Bogotá: un encuentro con la campeona olímpica
La visita de Sifan Hassan tuvo como objetivo un conversatorio privado. En este formato, la corredora compartió su perspectiva sobre el deporte. «El running está creciendo en todas partes del mundo y Colombia no es la excepción», afirmó Hassan. La atleta señaló que la pasión de los corredores locales la inspira y la conecta con la comunidad global. Su declaración también incluyó una referencia a Nike, a quien considera un actor clave para este crecimiento. La marca, según sus palabras, proporciona innovación para los atletas y construye espacios para las nuevas generaciones de deportistas.
La visita de la neerlandesa se enmarca en la estrategia de la marca. Guido Damiani, Gerente de Running de Nike para la región, describió la presencia de Hassan como “un honor”. Damiani manifestó el compromiso de la compañía con el rendimiento deportivo y la intención de continuar fortaleciendo la relación con las comunidades de corredores en Colombia.
La capital colombiana es un epicentro para el running. La ciudad es sede de carreras de calle con participación de corredores de diversos países. La Media Maratón de Bogotá es un ejemplo de la masiva asistencia a estos eventos y la aparición de clubes de running y la utilización de parques para el entrenamiento reflejan una cultura de la carrera. Este contexto crea un entorno favorable para eventos que involucran a figuras deportivas.
La visita de Sifan Hassan a Nike Rise Calle 82 representa un momento especial para la industria deportiva y para la comunidad del running en el país. El encuentro refuerza el posicionamiento de la marca y su vínculo con los corredores locales. En los próximos meses más atletas de Nike asistirán a la tienda para fomentar estos espacios.